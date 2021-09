Nokia lanceert tablet tijdens evenement op 6 oktober

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokia heeft geplaagd dat het binnenkort een nieuw mobiel apparaat zal aankondigen.

Maar het is geen telefoon.

Het bedrijf, dat eigendom is van HMD Global, tweette maandag dat een Nokia-tablet op 6 oktober 2021 wordt geïntroduceerd. In de tweet zei Nokia: "Alles wat je van een Nokia-telefoon in een tablet zou verwachten. Komende 6.10.21 ". De tweet toonde ook het zijprofiel van een tablet naast een Nokia 3310 .

Alles wat je van een Nokia-telefoon mag verwachten in een tablet.

Komende 6.10.21 pic.twitter.com/uTssAURMMQ — Nokia Mobiel (@NokiaMobile) 27 september 2021

Houd er rekening mee dat dit niet de eerste Nokia-tablet ooit zou zijn. In 2014, hetzelfde jaar dat Microsoft Nokias mobiele hardware-divisie kocht, kondigde het bedrijf de Nokia N1 aan. Het was een 8-inch Android Lollipop-tablet met een aluminium unibody, Intel Atom-processor en USB Type-C-aansluiting.

HMD Global, dat een paar jaar later werd opgericht, kocht natuurlijk de telefoondivisie van Microsoft en gaf een licentie voor het merk Nokia. Dit wordt dus technisch gezien de eerste Nokia-tablet van HMD. Er is verder weinig bekend over de lei, hoewel Nokia vorige week voor het eerst onthulde dat het zich voorbereidde op de lancering van een nieuw apparaat.

Destijds vroegen we ons af of het de geruchten Nokia T20-tablet zou kunnen zijn. Er wordt gezegd dat het een 10,36-inch scherm, 4 GB RAM, 64 GB opslagruimte en Wi-Fi- en 4G-connectiviteit heeft. Verwacht wordt dat het zeer betaalbaar zal zijn, mogelijk vanaf £ 185/€ 217/$ 257, waardoor het een echte concurrent is van de Amazon Fire-tablets.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!