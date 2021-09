Nokia plaagt lancering op 6 oktober, zou dit de Nokia T20-tablet kunnen zijn?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokia is naar sociale media gegaan om een nieuwe lancering te plagen die eraan komt - en het lijkt erop dat het nieuwe apparaat in een behoorlijk grote doos komt.

De plaag zegt niet veel, maar verwijst naar de komst van 6 oktober 2021. Dit is het eerste dat we hebben gehoord van een nieuw Nokia- lanceringsevenement, maar het is niet het eerste dat we hebben gehoord over nieuwe Nokia-apparaten.

De afbeelding toont een reeks telefoons, waaronder een aantal Nokia Originals - de 3310 en de 8110 - de Nokia 7.2, Nokia 8.3 en de Nokia XR20 .

Ons gezin blijft groeien.

Komende 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs — Nokia Mobiel (@NokiaMobile) 20 september 2021

Eindelijk is er een doos, en het ziet eruit als een behoorlijk grote doos in vergelijking met de telefoon waar hij naast zit. Het is aanzienlijk dikker en langer dan de doos waarin de XR20 wordt geleverd, wat suggereert dat het voor een groter apparaat is.

Dit suggereert dat dit de geruchten Nokia T20-tablet is. Er wordt gezegd dat deze tablet een 10,36-inch scherm heeft, wordt geleverd met 4 GB RAM en 64 GB opslag, met Wi-Fi- of 4G-versies.

De verwachting is dat het zeer betaalbaar zal zijn, gebaseerd op eerdere lekken, die een prijs suggereerden van £ 185/€ 217/$ 257 voor het wifi-model, waardoor dit een concurrent is voor de Amazon Fire-tablets in plaats van een uitdager voor de Apple iPad.

Natuurlijk is er geen verificatie dat deze prijzen bijna accuraat zijn, maar de timing van het evenement is waarschijnlijk zodat Nokia kan proberen te profiteren van zijn sponsoring van de nieuwste James Bond-film No Time to Die .

No Time to Die zou oorspronkelijk samenvallen met de lancering van de Nokia 8.3 5G , maar is onlangs van richting veranderd om de Nokia XR20, de robuuste telefoon van het bedrijf, te pushen.

Dit is niet de eerste Nokia-tablet die we hebben gezien. In 2014 was er de Nokia N1 en daarvoor zagen we de Nokia Lumia 2520-tablet .

