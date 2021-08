Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gaat Motorola binnenkort een tablet lanceren? Een onbevestigd lek suggereert dat een Moto Tab G20 kan worden ingesteld voor op handen zijnde lancering.

Het merk Moto heeft de laatste tijd zijn telefoonuitvoer verhoogd - met onder meer de G10 , G30 en G50 - dus het zou inderdaad logisch zijn om een apparaat met een groter scherm te introduceren om een ander deel van de markt te bedienen.

Er wordt echter gedacht dat de Tab G20 min of meer een rebranded-versie van de Lenovo Tab M8 is, omdat de specificatie hetzelfde is. En als je een high-end leisteen verwacht, denk dan nog eens goed na: deze Moto is er een voor het meer betaalbare einde van de markt.

Headline-specificaties zijn onder meer een 8-inch HD+ scherm (dat is een resolutie van 800 x 1280 pixels), een MediaTek Helio-processor met 2 GB RAM en 32 GB interne opslag – plus de optie om dat uit te breiden met een microSD-kaartsleuf.

Het is allemaal up-to-date met Google Android 11-software en Motorola heeft altijd een zachte aanraking gehad door slechts minimale - en nuttige - softwaretoevoegingen toe te voegen.

De verwachte batterij van 5100 mAh lijkt veel op die van de grotere vlaggenschip mobiele apparaten van de laatste tijd, maar gezien de minimale specificatie hier, zou deze tablet lang mee moeten gaan, waardoor het een ideaal blad voor browsen of streamen is.

Of we de Tab G20 in alle regios zullen zien aankomen, staat echter ter discussie. Motorola staat bekend om beperkte regionale releases, dus wees niet verbaasd als dit alleen voor een specifiek deel van de wereld is.

Beste tablet beoordeeld in 2021: beste tablets om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 24 mei 2021 · Onze selectie van de beste tablets die we vandaag kunnen kopen, inclusief de beste 2-in-1-apparaten en compacte tablets tegen verschillende prijzen.