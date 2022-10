Microsoft zegt dat de Surface Pro 9 zijn krachtigste Pro tot nu toe is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens het Microsoft Fall Event zijn een aantal Microsoft Surface-producten onthuld, waaronder de Surface Laptop 5 en Surface Pro 9.

Net als bij eerdere Surface Pro-apparaten belooft Microsoft grote dingen met zijn nieuwste 2-in-1. Een tablet die goed genoeg is om je laptop te vervangen en toch een full-size precisie-touchpad, een bevredigend toetsenbord en inkt-ready mogelijkheden biedt. Dat en 50% meer prestaties dan de Surface Pro 8.

De nieuwste Surface Pro 9 heeft een hoogwaardige aluminium behuizing en verschillende kleuren, waaronder Platinum, Graphite, Sapphire en Forest.

Hij is gemaakt om je de flexibiliteit te geven waarnaar je hunkert, terwijl hij toch de prestaties van een laptop heeft en een accuduur die daarbij past. Microsoft claimt dat de batterij van de Surface Pro 9 maar liefst 19 uur meegaat en de verwerkingskracht heeft om volop te multitasken in Windows 11.

Scherm: 13-inch PixelSense Flow Display, 2880 x 1920 (267 PPI), 120Hz verversingssnelheid, 3:2 beeldverhouding.

Gorilla Glass 5, 10-punts multi-touch, Dolby Vision IQ-ondersteuning

Intel Core i5-1235U of i7-1255U processor

Intel Iris Xe graphics of Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3

Tot 32 GB (LPDDR5RAM) RAM, 1 TB SSD

Surface Pro 9 heeft keuze uit verschillende varianten, waaronder het Intel Evo Platform met Intel 12e generatie processoren of Microsoft SQ 3 aangedreven door Qualcomm Snapdragon. De Surface Pro 9 met 5G geeft je toegang tot snelle 5G-connectiviteit en heeft ook een langere batterijduur dan zijn tegenhanger.

Met een aantal serieuze specs belooft de Surface Pro 9 het allemaal. Microsoft zegt dat het niet alleen een tablet is, maar ook een canvas, een dagboek, een notitieblok, een bewerkingsruimte en een bioscoopscherm.

Het heeft een edge-to-edge display met een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 2880 x 1920 via die 3:2-beeldverhouding. Onder het scherm bevindt zich technologie die een aangepaste G6-chip bevat om de inktcapaciteiten van de Surface Pro te verbeteren. Zozeer zelfs dat Microsoft beweert dat digitaal inkten op dit apparaat voelt als schrijven op papier.

Als je het nodig hebt, kun je ook Thunderbolt 4 gebruiken voor snelle gegevensoverdracht of om meerdere externe beeldschermen te koppelen. Lees hier meer over de Surface Pro 9.

