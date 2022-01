Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Microsoft afgelopen najaar de Surface Go 3 lanceerde , ontbrak er merkbaar een LTE-compatibel model. Nu kondigt het bedrijf aan dat je de machine kunt kopen in een matzwarte kleurstelling met LTE.

De nieuwe donkere afwerking en connectiviteitsoptie zijn de enige opvallende verschillen. Verder is het hetzelfde als de standaard Surface Go 3, die Pocket-lint afgelopen december heeft beoordeeld. Destijds beschreven we het als een superdraagbare machine om onderweg stukjes en beetjes gedaan te krijgen.

Nu in matzwart, onze meest draagbare Surface-touchscreen 2-in-1 is perfect voor je dagelijkse taken, huiswerk en spelen. — Microsoft Surface (@surface) 11 januari 2022

Helaas hebben we ook gezegd dat het gewoon niet goed genoeg is als het gaat om stroom en batterijduur. Dat maakt het moeilijk om te zien hoe dit apparaat de Surface-naam goed vertegenwoordigt, omdat zelfs een fatsoenlijke Chromebook de voorkeur zou hebben. Je kunt onze volledige recensie over de Suface Go 3 hier lezen .

Microsoft lanceerde de Surface Go 3 voor het eerst in september 2021. Hij kan worden geconfigureerd met een Intel Pentium Gold 6500Y of Core i3-10100Y. De matzwarte versie is verkrijgbaar vanaf $ 549,99 . Voor die prijs krijg je een Intel Pentium Gold 6500Y-processor, 8 GB RAM en 128 GB opslagruimte. Als je geïnteresseerd bent in de optionele LTE, moet je het Core i3-model van $ 729,99 kopen met 8 GB RAM en 128 GB aan opslagruimte.

Het matzwarte model is verkrijgbaar in de VS, het VK en andere markten. Een bijpassende zwarte Type Cover is ook apart verkrijgbaar voor $ 99,99 .

Geschreven door Maggie Tillman.