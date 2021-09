Surface Go 3 versus iPad versus iPad Air versus iPad mini

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de afgelopen maand hebben zowel Apple als Microsoft hun meer budgetvriendelijke tabletopstellingen bijgewerkt.

De eerste was Apple, die tijdens het California Streaming-evenement van 14 september van het bedrijf verbeteringen aan de basis-iPad bracht met een startprijs van $ 329 / £ 319 door een bijgewerkte A13-processor, een nieuwe ultrabrede camera en een TrueTone-scherm toe te voegen.

Om die aankondiging te volgen, onthulde Apple vervolgens een langverwacht groot herontwerp van de iPad mini-reeks, waarbij de iPad Air en zelfs een beetje van het iPad Pro-ontwerp en stroomupgrades naar de geminiaturiseerde tablet werden gebracht.

En tot slot hebben we Microsofts licht geüpgrade Surface Go 3, die ondanks dat het er identiek uitziet als het vorige Go 2-model, een krachtigere en efficiëntere Intel 10e generatie CPU bevat.

Ondanks de kleine upgrade biedt de Surface Go 3 nog steeds de mogelijkheid om onderweg een grotendeels volwaardige Windows 11-ervaring uit te voeren in een ultraportal-tablet met een basisprijs van slechts $ 399 / £ 369.

Laten we nu een volledig overzicht doornemen van elk van de specificaties, bonusfuncties en andere weetjes van dit product, zodat u de beste beslissing kunt nemen bij het kopen van uw volgende tablet voor onderweg.

Zowel de Surface Go 3 als de iPad hebben schermformaten rond de 10-inch - 10,2-inch op de iPad en 10,5-inch op de Go 3 om precies te zijn. De iPad heeft echter een iets hogere resolutie 264 PPI Retina-display, terwijl de Surface Go 3 inklokt met een standaard 1080P-scherm, waardoor de PPI van het apparaat op slechts 220 komt. Dit betekent dat tekst en afbeeldingen er net iets scherper uit moeten zien op de iPad in vergelijking met de Surface.

Als je echter naar de iets duurdere iPad Air ($ 549 / £ 579) springt, krijg je een groter 10,9-inch scherm met dezelfde 264 PPI - waardoor het slechts een veegje verwijderd is van de super- high-end 11-inch iPad Pro ($ 799 / £ 749) in termen van weergavegebied.

Natuurlijk, de kleinste van het stel (maar niet de meest bescheiden geprijsde optie), is de iPad mini ($ 499 / £ 479), die wordt geleverd met een nieuw 8,3-inch scherm maar met een klinkend scherpere 326 PPI.

Als je op zoek bent naar de absoluut hoogste kwaliteit schermresolutie, dan kun je niet fout gaan met de iPad mini, hoewel je er rekening mee moet houden dat het 8,3-inch formaat ervoor zorgt dat het meer op een gigantische telefoon lijkt dan op een stand-alone werktablet. En het ontbreken van een Smart Connector maakt het aansluiten op een toetsenbord des te omslachtiger.

Als u op zoek bent naar de lichtste, meest draagbare tablet op de markt, dan kunnen we u meteen vertellen dat niets de iPad mini kan verslaan. Met een gewicht van slechts 293 gram (0,65 lbs) lijkt het 8,3-inch scherm meer op een grotere iPhone 13 Pro Max dan op een gekrompen iPad, en nogmaals, het ontbreken van een Smart Connector draagt ook bij aan dat gevoel .

De iPad mini is geweldig om de hele dag in je tas mee te nemen of zelfs in een grote broekzak te passen, maar het onvermogen om een normaal toetsenbord te passen zonder toevlucht te nemen tot een externe Bluetooth-versie, betekent dat je in staat bent om echt werk te krijgen ervan af gedaan is waarschijnlijk op zijn best een long-shot.

Op de Surface Go 3 verkoopt Microsoft echter een combinatie van toetsenbord en trackpad op volledig formaat, waardoor je de tablet kunt gebruiken als een echt Windows 11-apparaat, in plaats van alleen maar een gizmo voor snel mediagebruik.

Het gewicht van de Surface Go 3 klokt op een veel zwaardere 522 gram (1,15 lbs), en dat is vóór de toevoeging van het optionele toetsenbord en trackpad-bevestiging die nog eens 245 gram (0,54 lbs) bulk toevoegt, waardoor het totaal op 767 gram komt (1,69 pond).

Als we de standaard iPad en iPad Air in de mix gooien, die respectievelijk 487 gram (1,07 lbs) en 458 gram (1,0 lbs) wegen, kunnen we zien dat de Surface Go 3 de zwaarste van de vier is. Als we echter het Magic Keyboard van Apple toevoegen, dat maar liefst 601 gram (1,3 lbs) weegt, weegt de iPad Air nu veel meer dan het gecombineerde gewicht van de Surface Go 3.

Als het belangrijk is om het lichtste toetsenbord en trackpad van volledige grootte te hebben, zul je het niet veel beter doen dan de Surface Go 3.

Laten we eerst eens kijken naar de basisprijs van deze apparaten en vervolgens hun duurste configuratie bekijken, voordat we de prijs van de bijbehorende accessoires bespreken.

Surface Go 3 - 10,5-inch scherm, 4 GB geheugen, 64 GB eMMC-opslag, dual-core Platinum Intel Pentium 6500Y CPU, $ 399 / £ 369

iPad - 10,2-inch scherm, 3 GB geheugen, 64 GB opslag, zes-core Apple A13 Bionic CPU, $ 329 / £ 319

iPad Air - 10,9-inch scherm, 4 GB geheugen, 64 GB opslag, zes-core Apple A14 Bionic CPU, $ 549 / £ 579

iPad mini - 8,3-inch scherm, 4 GB geheugen, 64 GB opslag, zes-core Apple A15 Bionic CPU, $ 499 / £ 479

Wat betreft hun duurste configuraties, die zijn als volgt geprijsd, met wijzigingen vetgedrukt:

Surface Go 3 - 10,5-inch scherm, 8 GB geheugen , 128 GB SSD-opslag , dual-core Intel i3 CPU , $ 629 / £ 569

iPad - 10,2-inch scherm, 3 GB geheugen, 256 GB opslag, zes-core Apple A13 Bionic CPU, WiFi + mobiel, $ 609 / £ 579

iPad Air - 10,9-inch scherm, 4 GB geheugen, 256 GB opslag, zes-core Apple A14 Bionic CPU, WiFi + mobiel, $ 879 / £ 859

iPad mini - 8,3-inch scherm, 4 GB geheugen, 256 GB opslag, zes-core Apple A15 Bionic CPU, WiFi + mobiel, $ 799 / £ 759

Laten we het tot slot hebben over de prijs van hun first-party accessoires.

De Surface Go 3 wordt aangeboden naast de Surface Go Type Cover en de Surface Pen, die beide doorgaans voor ongeveer $ 99 / £ 99 per stuk worden verkocht. Microsoft is echter redelijk goed met kortingen en promoties op accessoires, dus u betaalt waarschijnlijk iets minder als u rechtstreeks koopt.

Aan de andere kant rekent Apple een oogverblindende $ 299 / £ 279 voor zijn Magic Keyboard, dat in de context van deze vergelijking alleen compatibel is met de iPad Air. Dat komt voordat Apple Pencil 2 wordt toegevoegd, wat een extra $ 129 / £ 119 kost.

Apples nieuwste Magic Keyboard.

Als u van plan bent de standaard iPad te kopen, voorkomt het ontbreken van een Smart Connector dat u deze kunt aansluiten op het nieuwste en beste Magic Keyboard, waardoor u in plaats daarvan beperkt blijft tot de trackpadloze Smart Folio-toetsenbordbehuizing. Dat model kost je $ 159 / £ 159.

Ten slotte, en waarschijnlijk de minste, zijn de beschikbare kleuren op deze producten.

De Surface Go 3 heeft geen buitengewone kleuropties - alleen een standaard zilver. Op de iPad, iPad Air en iPad mini heb je nog een paar opties om uit te kiezen.

De standaard iPad wordt geleverd in Silver of Space Grey, terwijl de iPad Air wordt aangeboden in dezelfde twee tinten plus groen, hemelsblauw en roségoud. Volgens de iPad mini kun je een van die pakken in Starlight, Space Grey, Purple of Pink.