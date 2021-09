Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft vandaag een bijgewerkte Surface Go aangekondigd tijdens het hardware-evenement van het bedrijf, de Surface Go 3, met een 10e-generatie Intel-processor, hetzelfde 10,5-inch scherm en een identieke vormfactor als het vorige model.

Natuurlijk worden alle Windows-apparaten die vandaag tijdens het evenement zijn aangekondigd, geleverd met Windows 11 en functie-ondersteuning voor Windows Hello-gezichtsherkenning.

Wat betreft specificaties en prijzen, het lijkt erop dat Microsoft bijna alles ongeveer hetzelfde houdt. De Surface Go 3 blijft een startprijs van $ 400, net als de Go 2, en behoudt de extreem lage 64 GB aan basisopslag, met optionele upgrades beschikbaar tot 128 GB of 256 GB.

De hoeveelheid RAM-geheugen verandert ook niet, met 4GB op het instapmodel en 8GB voor een extra premie.

Naast het apparaat kondigde het bedrijf ook de Microsoft Ocean Plastic-muis aan, die is vervaardigd uit 20 procent gerecycled oceaanplastic en 100 procent gerecyclede kartonnen verpakkingen.

Alle producten die vandaag door Microsoft zijn onthuld, zijn vanaf vandaag, 22 september, beschikbaar voor pre-order en worden binnen de komende maanden verzonden.

