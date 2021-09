Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft officieel de veelbesproken Surface Pro 8-tablet aangekondigd.

Het is speciaal gebouwd voor Windows 11 en introduceert een nieuw 13-inch PixelSense Flow-scherm met ondersteuning voor 120 Hz, Dolby Vision en Adaptive Color Technology.

Het draait op Intel 11e generatie Core-verwerking, met 75 procent snellere grafische prestaties dan de laatste Pro-modellen.

Er is ook 32 GB RAM aan boord en tot 1 TB interne opslag. En verwijderbare opslag kan in de onderkant van de behuizing worden gestoken als u deze op een later tijdstip wilt uitbreiden.

Welk model je ook kiest, hij heeft een batterijduur tot 16 uur na één keer opladen.

De nieuwe tablet wordt ook geleverd met een verbeterde stylus - de Surface Slim Pen 2. Hij past op sluwe wijze in een apart Signature Surface Pro-toetsenbord en bevat haptiek om de gebruiker een meer tastbaar gevoel te geven.

De camera aan de achterkant is nu 10 megapixel, terwijl de camera aan de voorkant 5 megapixel is met 1080p video-ondersteuning.

Ten slotte ondersteunt Microsoft eindelijk ook Thunderbolt, met twee Thunderbolt 4-poorten voor snellere gegevensoverdracht.

De Microsoft Surface Pro 8 is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order, voor verzending vanaf 5 oktober 2021 - dezelfde dag als de lancering van Windows 11.

De prijs begint bij $ 1.099.

