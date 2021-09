Microsoft Surface Pro 8 lek claimt 13-inch 120Hz-scherm en Thunderbolt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We zullen de Surface Pro 8 binnenkort in het echt zien wanneer Microsoft hem en verschillende andere apparaten onthult in zijn "Surface-evenement" op woensdag 22 september .

Wat we daadwerkelijk krijgen, kan echter een beetje anders zijn dan wat geruchten en speculaties eerder hebben gesuggereerd. Dat komt omdat een laatste lek een aantal tegenstrijdige fragmenten van belang heeft onthuld.

Volgens @Shadow_Leak op Twitter zal de Microsoft Surface Pro 8 een 13-inch scherm hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz (eerdere rapporten beweerden dat het 12,3-inch zal zijn).

Zijn informatie komt schijnbaar van een winkelvermelding die eerder had kunnen zijn.

Ter info, hoewel sommige specificaties correct lijken te zijn, is het apparaat in deze afbeelding *NIET* de Surface Pro 8. Het is gewoon de Surface Pro X render MS die vorig jaar werd uitgebracht. Pro 8 is vergelijkbaar, maar niet identiek hieraan. https://t.co/0nMsGvwdFq — Zac Bowden (@zacbowden) 19 september 2021

Er is wel een woord van waarschuwing. Tech-journalist Zac Bowden van Windows Central wijst erop dat de vermelding vergezeld gaat van een aangepaste afbeelding van een officiële Surface Pro X-persweergave. Sommige retailers gebruiken dummy-afbeeldingen voordat echte worden geleverd, maar het is niettemin een lichte rode vlag.

Maar als dat het enige probleem met de informatie is, kunnen we ervan uitgaan dat de Surface Pro 8 wordt geleverd met dubbele Thunderbolt-"interfaces" en ook een vervangbare SSD-schijf.

Oh, en dat Windows 11 vooraf is geïnstalleerd en draait op Intels 11e generatie Core-verwerking. Maar we kunnen dat hoe dan ook als gelezen beschouwen.