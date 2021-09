Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het aankomende productevenement van Microsoft nadert snel en op 22 september zal het bedrijf naar verwachting de line-up van Surface-computers en -apparaten voor dit jaar aankondigen, inclusief een update voor de Surface Go 2, die naar verwachting de Surface Go 3 zal heten.

Winfuture.de beweert dat de Surface Go 3 hetzelfde 10,5-inch Full HD-scherm zal behouden dat het momenteel heeft, evenals het identieke chassis en het algehele uiterlijk. In plaats daarvan is Microsoft van plan om dit jaar exclusief te focussen op processorverbeteringen, waardoor de ventilatorloze tablets een boost krijgen tot de nieuwste generatie Intel CPUs.

Naar verluidt gaat Microsoft de basis Surface Go upgraden naar een Intel Pentium Gold 6500Y, die 1,1 gigahertz-snelheden op een dual-core-chip plus vier gigabyte geheugen touts.

Voor het duurdere model wordt echter verwacht dat Microsoft een 1,3 gigahertz quad-core Intel i3 10100Y-processor en acht gigabyte RAM zal gebruiken, een mooie upgrade voor diegenen die net wat meer kracht op hun draagbare computer zoeken.

Als je hoopte dat Microsoft de overstap naar ARM op de Surface Go-lijn zou maken, zul je nog een jaar moeten wachten, aangezien het bedrijf tot ten minste 2022 geen stappen zal ondernemen op dat vlak.

Als je geïnteresseerd bent om te lezen wat je kunt verwachten op Microsofts Fall 2021-evenement, bekijk dan hier het overzicht van Pocket-lint .