De tweede generatie Microsoft Surface Duo 2 krijgt een drievoudige camera

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat er een tweede generatie Microsoft Surface Duo 2 opvouwbare phablet op komst is, compleet met driedubbele camera aan de achterzijde. We verwachten dat Surface Duo 2 begin oktober samen met andere Surface-apparaten zal debuteren.

De fotos - die van een prototype lijken te zijn - tonen zowel witte als zwarte varianten en een versterkte camera met standaard-, ultragroothoek- en telelenzen, allemaal ondergebracht in een redelijk normale camerabult. De afbeeldingen zijn geverifieerd door Windows Central , hoewel de site de bron niet onthult.

Windows Central – plus andere bronnen – suggereren dat de nieuwe Duo 2 dit jaar het vlaggenschip Qualcomm Snapdragon 888-platform zal hebben, wat betekent dat het 5G zal hebben.

Microsofts door Android aangedreven Surface Duo kwam afgelopen september in de winkels in de VS en eerder dit jaar in het VK , maar hoewel degenen die het probeerden, het concept geweldig vonden, had het problemen. De hardware was gedateerd, verrassend genoeg niet bijgewerkt sinds de eerste onthulling eind 2019. De camera was slecht. Er was geen 5G. De schermranden waren enorm en bovendien was het duur.

De Surface Duo 2 lijkt nog een aantal andere wijzigingen te hebben - de vingerafdruklezer ontbreekt, dus deze zou nu op de aan / uit-knop kunnen zitten, terwijl de USB-C-poort naar de zijkant is verplaatst.