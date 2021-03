Microsoft Surface Duo is beschikbaar via EE in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsofts Surface Duo is onlangs gelanceerd in het VK en nu draagt EE het apparaat. Het is echter duur op contract, beginnend bij £ 77 per maand voor 4 GB aan gegevens . Voor £ 81 per maand krijgt u 10 GB aan gegevens, terwijl u voor £ 87 maar liefst 100 GB krijgt.

Het Surface Duo EE-tarief is inclusief een Microsoft 365 Personal-abonnement ter waarde van £ 59,99 per jaar. Het apparaat is ook verkrijgbaar bij Currys PC World en de Microsoft Store in het VK.

Het Android-apparaat is in alle opzichten een fatsoenlijke productiviteitstool, maar de hardware erin is niet de nieuwste, terwijl het ook geen 5G ondersteunt, in tegenstelling tot bijna elke andere vlaggenschiptelefoon.

Microsoft, dat eind 2019 voor het eerst werd aangekondigd en afgelopen augustus in de VS werd uitgebracht , wilde dat Duo een geheel nieuw type apparaat zou zijn, anders dan de bestaande 2-in-1 Surface-apparaten. Het kan voor één ding bellen.

Chief Product Officer, Panos Panay zei bij de lancering dat Microsoft de nieuwe Surface Duo niet als een smartphone beschouwt.

"Toen we zeven jaar geleden Surface creëerden, wilden we de conventies uitdagen door de verwachtingen te herdefiniëren van wat een productiviteitsapparaat zou moeten zijn en wat het zou moeten doen. Simpel gezegd: we wilden mensen helpen dingen voor elkaar te krijgen.

"We waren niet van plan om twee bestaande apparaten te combineren: de tablet en de laptop. We hadden een visie over hoe we de beste elementen van elk apparaat konden gebruiken om iets geheel nieuws te creëren. Om die perfecte combinatie van hardware en software te vinden die ontgrendelt een meer intuïtieve manier van werken en creëren. "

Geschreven door Dan Grabham.