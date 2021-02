De Surface Duo wordt in de zomer geüpdatet naar Android 11

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Microsoft Surface Duo krijgt in de zomer een update naar Android 11, goed nieuws gezien het feit dat het toestel nu volledig in de VS te koop is en deze week naar Canada en Europa - inclusief het VK - komt. Android 11 is al meer dan vijf maanden uit.

Het nieuws over Android 11 is te danken aan de Duitse outlet Dr. Windows , die deelnam aan een Surface Duo-mediabriefing met vertegenwoordigers van Microsoft om te praten over de lancering van dat apparaat in Europa (we hebben nog niet zon briefing gehad in het VK) . Het rapport is sindsdien bevestigd dankzij een Windows Central-bron .

De Surface Duo is een tablet met twee schermen die ook kan bellen, maar ondanks dat sommige langdurige gebruikers positief zijn over de bruikbaarheid van het apparaat, is de hardware binnenin een paar jaar oud en wordt het Snapdragon 855-platform van Qualcomm gebruikt en nee 5G-connectiviteit, bijvoorbeeld. Het is ook opmerkelijk duur: £ 1.349 in het VK voor een apparaat dat momenteel $ 999 is in de VS voor een apparaat dat voor het eerst werd aangekondigd - als een zeer vroege versie - in oktober 2019.

De schermen kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt - wat betekent dat het aantrekkelijk is voor sommige professionele gebruikers die een speciaal scherm willen hebben voor een app die ze altijd moeten openen.

