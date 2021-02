Microsoft bevestigt Britse prijs en beschikbaarheid voor Surface Duo

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft de Britse prijs en releasedatum voor de Surface Duo, het Android-apparaat met twee schermen, bevestigd.

De Surface Duo werd in september 2020 in de VS gelanceerd en was oorspronkelijk in oktober 2019 door Microsoft onthuld. In december 2020 werd bevestigd dat de Surface Duo begin 2021 beschikbaar zou zijn in het VK, Canada, Frankrijk en Duitsland.

We hebben nu een vaste datum voor het VK: de Surface Duo is beschikbaar vanaf 18 februari 2021. We vermoeden dat hij op deze data ook beschikbaar zal zijn in Canada, Frankrijk en Duitsland.

Als prijs gaat het vanaf £ 1349 kosten en het is bevestigd voor de Microsoft Store en Currys PC World, hoewel we vermoeden dat het ook op grotere schaal beschikbaar zal zijn.

De Surface Duo is een samensmelting van tablet en telefoon. Microsoft classificeert het niet als telefoon, hoewel het de mogelijkheid heeft om te bellen.

Het voert Android uit op die twee schermen, elk 5,6 inch groot, en kan onafhankelijk of als één gecombineerd scherm werken - accepteer dat er een opening in het midden zal zijn.

Het wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 855, met 6 GB RAM en 128 of 256 GB opslag. Het is een 4G-apparaat en zit duidelijk nog op hardware die wat ouder is.

Recensies toen het apparaat in de VS werd gelanceerd, bekritiseren de verouderde hardware, zwakke cameras en hoge prijs, maar prijzen de gebaren, de unieke ervaring met twee schermen en de kwaliteit van de build.

Geschreven door Chris Hall.