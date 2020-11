Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt gedacht dat Microsoft een Surface Pro 8 ontwikkelt. Als je bewijs nodig hebt, zijn er naar verluidt afbeeldingen van de Windows 10-tablet van Microsoft online opgedoken.

De Surface Pro 8 afgebeeld in de lekken is vermoedelijk een prototype met een ontwerp dat veel lijkt op de Surface Pro 7. Er zijn dikke randen, plus USB-C en, volgens de vermelde hardware, 32 GB RAM. De beelden, geplaatst door Reddit gebruiker unreliable_noob op 8 november 2020 en gespot door Wccftech , niet onthullen te veel andere details over specs of functies, maar ze zijn zeker niet geven een nieuwe kijk op het apparaat zelf, die heeft gelekt eerder.

Er staat ook geen releasedatum vermeld en Microsoft heeft niet voorgesteld om binnenkort nieuwe tablets uit te brengen. De Surface Pro 8 wordt echter nog steeds verwacht. Er wordt gedacht dat het een premium-apparaat is en Microsoft zal het waarschijnlijk willen onthullen tijdens een virtuele showcase. Microsoft zei in februari 2020 wel dat zijn Surface-activiteiten zouden kunnen lijden onder de huidige mondiale situatie, maar het was onduidelijk of dit betekende in termen van lanceringen of alleen verkoop.

Bekijk onze uitgebreide gids voor een overzicht van geruchten over de Surface Pro 8, evenals andere Surface-hardware die mogelijk in de maak is .

Geschreven door Maggie Tillman.