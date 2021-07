Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - MediaTek richt zich steeds meer op geavanceerde toepassingen voor zijn chipsets, zoals het Dimensity 1200 -topsysteem voor mobiele apparaten dat al op de markt is.

Nu richt het bedrijf zijn aandacht op de tabletmarkt en introduceert een geavanceerder platform, de Kompanio 1300T, dat een aanvulling vormt op het bestaande Kompanio-assortiment.

Het belangrijkste voordeel van de Kompanio 1300T is dat het 5G-connectiviteit ondersteunt en de volledige set sub-6GHz-banden omvat voor snelle connectiviteit.

Het is geen mmWave-compatibel platform - iets dat het bedrijf elders in zijn producten kan leveren, zoals blijkt uit zijn M80-modem - maar aangezien de uitrol van die technologie langzamer verloopt in de Europese regio, vermoeden we dat een toekomstig Kompanio-platform aan dergelijke vraag zou kunnen voldoen (waarschijnlijker voor aanvankelijk de Amerikaanse markt).

Kompanio 1300T is, net als Dimensity 1200, gebouwd op het 6nm-proces van fabrikant TSMC. Dit getal van zes nanometer betekent een kortere verplaatsing van de stroom binnen de CPU in vergelijking met oudere systemen en dus meer efficiëntie en energiebesparing - ideaal voor de levensduur van de batterij en vooral belangrijk bij het verwerken van complexe 5G-gegevens.

De Kompanio 1300T integreert een octa-core CPU met hoogwaardige ARM Cortex-A78- en ARM Cortex-A55-cores, samen met een negen-core ARM Mali-G77 GPU. Dat is grotendeels een afspiegeling van het Dimensity 1200-platform, behalve dat bij Kompanio 1300T het lijkt alsof er geen ultrasnelle kern is, dus het is een beetje een kleine stap naar beneden.

Dit soort prestatiepotentieel betekent echter ondersteuning voor 120Hz-schermen met verversingssnelheid en 4K HDR-video, dus het is zeker niet traag in capaciteit.

Dat brengt ons bij de slepende vraag: in welke tablets zal de Kompanio 1300T worden gebruikt? MediaTek zinspeelde op een Android-tablet in een discussie achter gesloten deuren, maar gaf geen verdere details.

Echter, met de duurdere markt voor Android-tablets die enigszins beperkt is - het is voornamelijk Samsung en een beetje Lenovo buiten Apples eigen iPadOS-ecosysteem - vermoeden we dat het meer gaat om het kloppen van ellebogen met Qualcomm om te laten zien dat er niet meer één oplossing is.

Dus daar hebben we het: MediaTek wil vanaf het derde kwartaal van 2021 hoger scoren op de tabletmarkt, met 5G, geavanceerde functies en waarschijnlijk een prijsstructuur die de Kompanio 1300T op grotere schaal kan zien als een stabiele Android-tablet.