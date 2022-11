Lenovo Tab Extreme lekt met groot scherm en smalle randen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Op de Google Play Console is een onaangekondigde Lenovo-tablet verschenen met wat een groot scherm en slanke randen lijkt te zijn.

De tablet is gespot met de naam Lenovo Tab Extreme en het modelnummer TB570FU. De tablet is nog niet officieel gemaakt en zou tegen die tijd wel eens een andere naam kunnen krijgen. We weten echter wel wat van de specificaties, en een afbeelding bevestigt dat de tablet een groot scherm krijgt met een selfiecamera verborgen in een rand. Ze zijn allemaal mooi en slank, maar we krijgen de achterkant van het apparaat niet te zien.

Het ontbreken van een profielafbeelding betekent ook dat we niet weten hoe dik dit ding zal zijn. Specificaties die de inzending vergezellen wijzen echter op 8GB RAM en een MediaTek Dimensity 9000-serie chip. Dat grote scherm lijkt ook een 3000x1876 display te hebben.

Qua software zien we vermelding van Android 13, maar we kunnen niet zien wat voor skin Lenovo daar overheen zou kunnen leggen. In feite weten we niet veel meer dan de basisspecificaties en hoe de tablet er aan de voorkant uitziet. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat we te lang moeten wachten op Lenovo om de bonen te morsen als hij al is opgedoken in de Google Play Console.

De Android tablet ruimte maakt zich klaar om te exploderen met Google die al heeft bevestigd dat de Pixel Tablet volgend jaar komt. In een markt waar veel mensen gewoon kiezen voor de goedkoopste iPad die ze kunnen vinden, zijn meer tablets met Android erop een riskante onderneming. Tenzij ze zo goed zijn dat je ze gerust Extreme mag noemen.

