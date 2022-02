Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op zoek naar een betaalbare Android-tablet? Lenovo heeft zojuist zijn Tab M10 Plus-product van de derde generatie aangekondigd, dat wat meer schermvastgoed in het ontwerp perst.

Het 10,61-inch paneel is een snorhaar meer dan de 10,3-inch van het tweede generatie model, waarbij een deel van de omringende rand wordt verpletterd, om een nog bedrevener leisteen te presenteren dan voorheen. Het is een LCD-paneel met een maximale helderheid van 400 nits, wat ook een stuk beter is dan het uitgaande model.

De Lenovo Tab M10 Plus 3e generatie zou een geweldige manier kunnen zijn om een entertainmenttablet te bemachtigen zonder de typische megakosten, met Netflix-, Prime- en Disney+-certificering op 1080p - iets wat sommige mindere instaptablets missen, zelfs als ze de resolutie beschikbaar hebben - over zijn Full HD+ resolutie.

Het is niet alleen het scherm dat van generatie op generatie is uitgebreid: de Gen 3-tablet heeft een 7700 mAh-batterij, die aanzienlijk meer capaciteit heeft dan de 5000 mAh-cel in het Gen 2-model.

Desondanks is Lenovo er op indrukwekkende wijze in geslaagd om de dikte van de Lenovo Tab M10 Plus 3e generatie een beetje te verkleinen. Het is slechts 7,45 mm dik - of dun, afhankelijk van hoe je het bekijkt - en zou dankzij die batterij een goede beurt moeten meegaan. Een ideaal streamingapparaat dus.

De Tab M10 Plus 3e generatie is ook compatibel met Lenovo's Precision Pen 2 stylus, mocht je zin hebben in schetsen, tekenen en dergelijke.

Deze tabletserie was doorgaans betaalbaar, met de 3e generatie niet anders: hij komt in juni 2022 uit, beginnend bij $ 189,99 in de VS. Onze beste schatting voor prijzen in het VK en de EU is £/€ 149,99. Dat zou het een succes moeten maken, vooral omdat Android-tablets de afgelopen jaren zo'n opleving hebben gezien.

Geschreven door Mike Lowe.