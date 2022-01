Lenovo plaagt de Legion Y700, een 8,8-inch gaming-tablet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft meer informatie gedeeld over de aankomende gaming-tablet . De Lenovo Legion Y700-tablet werd voor het eerst geplaagd in december, maar nu heeft een bedrijfsleider details over de tablet op het sociale-mediaplatform Weibo (via Liliputing ) gepost.

De Lenovo Legion Y700 is een 8,8 inch tablet met een geborsteld metalen design. Het heeft een LCD-scherm met een schermresolutie van 2560 x 1600 en een 100 procent DCI-P3-kleurengamma. Het scherm heeft ook een verversingssnelheid van 120 Hz en een bemonsteringsfrequentie van 240 Hz. Andere functies zijn onder meer een Qualcomm Snapdragon 870 SoC, JBL-luidsprekers en ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Audio.

De foto's suggereren ook ten minste één USB Type-C-poort en een enkele camera aan de achterzijde.

Details over prijzen en beschikbaarheid zijn helaas nog niet bekend. Hoewel Lenovo onlangs op CES 2022 in Las Vegas was, heeft het bedrijf niet aangekondigd of de gaming-tablet ooit buiten China zal verschijnen.

Pocket-lint heeft contact opgenomen met het bedrijf om de beschikbaarheid in de VS of het VK te bepalen.

Bekijk onze samenvatting voor meer informatie over wat Lenovo dit jaar op de CES heeft aangekondigd:

Pocket-lint koos ook onze top 20 dingen uit die we hier op de beursvloer zagen:

