(Pocket-lint) - Lenovo heeft een aantal Android-tablets aangekondigd met een paar next-gen-functies. Er is ook een nieuw paar echte draadloze oortelefoons.

De Lenovo Tab P12 Pro is het vlaggenschipapparaat, met een geheel nieuwe digitale pen en een afneembaar magnetisch toetsenbord met "bouncier key travel".

Het wordt geleverd met een 12,6-inch 16:10 (2560 x 1600) AMOLED-scherm dat ook een verversingssnelheid van 120 Hz ondersteunt. Het is ultradun, 5,63 mm, en weegt 565 g voor alleen de tablet of 1 kg voor de hele installatie.

Dolby Vision wordt ondersteund voor het bekijken van films en tv-programmas.

In de P12 Pro zijn vier JBL-luidsprekers ingebouwd met Dolby Atmos- compatibiliteit.

Het draait op Qualcomms Snapdragon 870-processor, met maximaal 8 GB RAM. Een opstapmodel ondersteunt zowel 5G als Wi-Fi 6. Beide modellen hebben een enorme batterij van 10.200 mAh en snel opladen van 45 W is ook beschikbaar.

De Lenovo Tab P11 5G voegt voor het eerst de snellere mobiele connectiviteitstechnologie toe aan de meer consumententablet van het merk.

Het heeft een 11-inch IPS-scherm dat Lenovos Precision Pen 2 en toetsenbordpakket ondersteunt, wat optionele extras zijn.

De Snapdragon 750G-processor voert de show uit, met 8 GB RAM en 256 GB opslag. Er zit een batterij van 7.700 mAh in met snel opladen van 20 W.

Ook aangekondigd zijn de Lenovo Smart Wireless Earbuds. Dit Bluetooth-paar is verkrijgbaar in wit of zwart, met tot 28 uur afspeeltijd (op oordopjes en via oplaadcassette).

De Lenovo Tab P12 Pro is beschikbaar vanaf oktober, waarbij de VS alleen het wifi-model krijgt (vanaf $ 609,99). De 5G-versie wordt naar verwachting gelanceerd in EMEA, vanaf € 899.

De Lenovo Tab P11 5G zal alleen beschikbaar zijn in EMEA-landen, geprijsd vanaf € 499.

De Smart Wireless Earbuds zijn binnenkort universeel verkrijgbaar en kosten $ 99,99.