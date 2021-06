Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een wereld met zoveel dezelfde tablets, kun je niet zeggen dat de Lenovo Yoga Tab 13 niet anders is. Waarom? Omdat deze 13-inch tablet een standaard in het ontwerp integreert, voor meer veelzijdigheid.

Dat klinkt misschien als een onhandig voorstel, maar zoals je kunt zien in de fotogalerij (hierboven), is deze weggestopte standaard uit de weg gepositioneerd wanneer deze wordt opgeborgen.

Dat is deels te danken aan een doorlopend ontwerp dat Lenovo al een aantal jaren levert - dat bolvormige buisvormige uiteinde van de tablet, waar de quad-luidsprekers (van JBL) zijn ondergebracht voor een beter geluid, dat ook kan worden gebruikt om de tablet schuin naar beneden, of om met de vingers vast te grijpen.

Een 13-inch paneel maakt dit een vrij grote tablet, maar je begrijpt waarom wanneer het kan worden gebruikt met stylusinvoer als een digitaal ezelachtig product. En met 2160 x 1350 pixels over dit LCD-scherm - met Dolby Vision dankzij 400 nits maximale helderheid - moet er veel detail zijn.

Achter de schermen bevindt zich een Qualcomm Snapdragon 870-platform en 8 GB, dat zich in de richting van de hogere niveaus van de processors van dat bedrijf bevindt. Dus of het nu gaat om box-sets, browsen, gamen of een beetje werk, deze Android-tablet zou je voor alle eventualiteiten moeten dekken.

De 13-inch Yoga Tab 13 - die in China Yoga Pad Pro wordt genoemd - wordt binnenkort verwacht, met Europese prijzen vanaf € 799.

Geschreven door Mike Lowe.