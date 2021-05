Lenovo Yoga Pad Pro is deels tablet, deels HDMI-monitor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft een nieuwe Android-tablet onthuld in zijn Yoga Pad-serie , en deze is een beetje anders dan je typische Android-tablet met een groot aantal functies die hem - potentieel - ongelooflijk veelzijdig kunnen maken.

Op het eerste gezicht lijkt het op een standaard Yoga-tablet met een cilindrische bovenrand om hem schuin te laten rusten (en de batterij van 10.200 mAh erin te stoppen). Zie het als een gigantisch eerste generatie Apple draadloos trackpad.

Maar er komt veel meer bij kijken. Het heeft een standaard / handgreep die kan worden gebruikt om de tablet omhoog te houden of aan een muur / plank te hangen, en heeft ook een micro-HDMI-ingang waarmee u hem kunt gebruiken als een draagbare externe monitor op batterijen.

Dat betekent dat je het mogelijk zou kunnen gebruiken als een tweede scherm voor je laptop of zelfs als een display voor je Nintendo Switch .

Als we de specificaties bekijken, blijkt dat het ook een krachtig media-apparaat zou moeten zijn. Het wordt aangedreven door de Snapdragon 870-processor, beschikt over 8 GB RAM en heeft 256 GB UFS 3.0-opslag.

Het 16:10 LTPS LCD-paneel aan de voorkant meet 13-inch diagonaal, heeft een resolutie van 2160 x 1350 (in wezen QuadHD) met 400 nits helderheid plus HDR10 en Dolby Vision- ondersteuning.

Dat wordt vergezeld door een JBL quad-luidsprekersysteem met 2x 2,5 W luidsprekers en 2x 2 W luidsprekers plus Dolby Atmos-ondersteuning voor meeslepende, rijke audio.

Naast zijn veelzijdigheid ondersteunt het touchscreen 4096 gevoeligheidsniveaus, waardoor het ideaal is om te gebruiken als canvas met een ondersteunde stylus. En dan, om een premium uitstraling te geven, is de achterkant bekleed met Alcantara-stof.

Hoewel Lenovo niet heeft plannen aangekondigd om het in westerse markten te lanceren, heeft de Yoga Pad Pro omhoog gegaan voor pre-order in China voor 3299RMB die ongeveer £ 350 GBP in het Verenigd Koninkrijk geld of $ 500 in de Amerikaanse munt.

Geschreven door Cam Bunton.