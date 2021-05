De nieuwste Lenovo Yoga-tablet heeft een HDMI-ingang, zodat u uw console onderweg kunt aansluiten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een aankomende Lenovo Yoga-tablet lijkt een HDMI-verbinding te hebben, zodat je apparaten zoals een Nintendo Switch kunt aansluiten, zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Of vermoedelijk zou je het als een tweede scherm van een laptop kunnen gebruiken.

De info komt via een afbeelding op de Chinese sociale site Weibo en de tablet wordt naast een Switch-controller getoond, met Mario Kart 8 op het scherm.

Het bericht is van het officiële Lenovo Yoga-account in plaats van een leaker, dus we weten dat het legitiem is, terwijl de HDMI-connector specifiek wordt vermeld op de afbeelding, die andere tekst bevat en eruitziet als een advertentie. Er is echter eerder een soortgelijk apparaat gelekt - de toonhoogte leek op dat moment als een tweede scherm voor een laptop.

Zoals je van een apparaat als dit zou verwachten, is het waarschijnlijk een op Android gebaseerde tablet en heeft het inderdaad verschillende ontwerpovereenkomsten met andere Lenovo Yoga-apparaten. We hebben momenteel geen andere informatie. We denken dat het waarschijnlijk naar andere markten dan China zou komen, maar dat is op dit moment pure speculatie.

Beste tablet 2021: beste tablets om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 9 februari 2021 Onze selectie van de beste tablets die we vandaag kunnen kopen, inclusief de beste 2-in-1-apparaten en compacte tablets tegen verschillende prijzen.

Geschreven door Dan Grabham.