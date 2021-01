Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovos persbericht voor de Tab P11 zegt dat het een tablet is die bedoeld is voor thuisgezinnen - wat, in een wereld waar uitstappen lastiger is dan voorheen, een verstandige doelgroep is.

De update van de Tab P10, het P11-model volgt een soortgelijk plan: het heeft een 11-inch scherm, nu met een resolutie van 2K (dat is 2000 bij 1200 pixels) en een middenklasse Qualcomm Snapdragon 662-processor op zijn kern.

Die keuze van de processor - wat een upgrade is van het gebruik van de SD450 door de P10 - zou moeten helpen de prijs op een redelijk niveau te houden, zonder echt in te leveren op prestaties en batterijpotentieel.

In een markt die wordt gedomineerd door het iPad-assortiment van Apple, is dat een verstandige algemene set van functies, aangezien de Android-tabletmarkt niet zo floreert als het ooit was. De Tab P11 blijft ook relatief betaalbaar, met een startprijs van $ 229,99, waarmee hij zelfs nog goedkoper is dan het vorige P10-model.

Naast touchscreen-bediening biedt de Tab P11 ook stylus- en toetsenbordbediening - dus je kunt, als je die extra accessoires koopt (het Keyboard Pack en Precision Pen 2), er een soort mini-pc van maken.

Maar we denken dat het belangrijkste aspect van de Tab P11 een educatieve, entertainment- en informele gametablet is. Of je nu Disney + streamt, de digitale krant leest of wat Candy Crush speelt, het is het soort tablet dat het hele gezin kan gebruiken. Bovendien, met Kids Space van Google, zorgt ouderlijk toezicht ervoor dat de kleintjes naar eigen inzicht kunnen worden vergrendeld.

Geschreven door Mike Lowe.