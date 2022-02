Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de nieuwe laptopaankondigingen was iets van een onconventionele productlancering door Huawei op MWC 2022. Het wordt MatePad Paper genoemd en is een soort kruising tussen een ReMarkable en een Kindle .

De tablet heeft een groot 10,3-inch e-ink-display, wat betekent dat hij zwart-wit is en geen achtergrondverlichting nodig heeft om zichtbaar te zijn. Dat betekent op zijn beurt dat het extreem energiezuinig is. Stand-by kan hij 4 weken meegaan.

In tegenstelling tot de meeste traditionele tablets, betekent dit dat het niet echt is ontworpen als een apparaat voor mediaconsumptie, maar dat betekent niet dat het geen nut heeft. Het ontwerp heeft iets dat een 'Book Spine Design' wordt genoemd, wat betekent dat je een groter lipje aan de zijkant krijgt om je aan vast te houden, gecoat in een leerachtig materiaal.

Het draait op Harmony OS 2 en wordt geleverd met Huawei's eigen Huawei Books-winkel ingebouwd, voor gemakkelijke toegang tot 2 miljoen boeken.

Wat het anders maakt dan een Kindle, is dat je het op vrijwel dezelfde manier kunt gebruiken als een normale tablet. Tenminste, als het om productiviteit gaat. Het wordt ook geleverd met Huawei App Gallery vooraf geïnstalleerd, voor het downloaden van extra apps.

Je kunt documenten maken en bewerken, maar ook - omdat het ondersteuning heeft voor Huawei's M-Pencil - je kunt met de hand aantekeningen maken en zelfs in splitscreen-modus werken. Het heeft ook handschrift-naar-tekstconversie en spraakopnamemogelijkheden.

De textuur van het scherm is ontworpen om aan te voelen als papier wanneer je erop schrijft, dus het zou niet moeten voelen alsof je op een glanzend stuk glas schrijft.

Het kan video afspelen en heeft zelfs een slimme vernieuwingsfrequentiefunctie om het een beetje minder schokkend te laten voelen dan je zou verwachten. Maar omdat het grijswaarden zijn, zal het ongetwijfeld niet hetzelfde zijn als kijken naar een traditioneel kleurenscherm.

Qua specificaties had het 4 GB RAM en 64 GB opslag, ondersteunt het Wi-Fi 6 en heeft het een vingerafdruksensor ingebouwd in de aan / uit-knop. Hij weegt slechts 360 gram en zal verkrijgbaar zijn in zwart, kaki en blauw.

In Europa is de verkoopprijs vastgesteld op € 499, wat steil lijkt. Die prijs is echter inclusief de M-Pencil (2e generatie) stylus en een folio-cover in de bundel.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Geschreven door Cam Bunton.