Huaweis eerste HarmonyOS-tablet is de nieuwe MatePad Pro

(Pocket-lint) - Huawei heeft ook zijn eerste HarmonyOS-horloge gelanceerd en heeft een nieuwe tablet aangekondigd die past in zijn vernieuwde ecosysteem. Het wordt de MatePad Pro genoemd en is verkrijgbaar in zowel 12,6-inch als 10,8-inch modellen.

Het is veilig om te zeggen dat de 12,6-inch MatePad Pro degene is waar Huawei meer aandacht op vestigt, en het is gemakkelijk in te zien waarom.

De voorkant van de tablet wordt gedomineerd door een enorm OLED-scherm dat 90 procent van het beschikbare oppervlak in beslag neemt. Dat wordt mogelijk gemaakt door gelijkmatige, dunne randen aan alle vier de zijden en het feit dat er geen geperforeerde camera in de ruimte snijdt.

In plaats daarvan duwde Huawei zijn selfie-/videogesprekcamera in de rechterrand, wat betekent dat hij ideaal is geplaatst voor videogesprekken in liggende modus.

Dat is niet het enige dat indrukwekkend is aan het scherm. Het ondersteunt HDR10 en heeft een contrastverhouding van 1.000.000:1, plus dekt 100 procent van het DCI-P3-kleurengamma.

Het doel hiermee is niet alleen om er een geweldig scherm van te maken voor mediaconsumptie, maar ook voor creativiteit. Met de juiste apps - bijvoorbeeld FilmoraGO HD - kun je het zelfs gebruiken voor multi-stream videobewerking als je wilt.

Voor degenen die het willen voor het direct bewerken van documenten, kunt u Microsoft Office, WPS office gebruiken of - natuurlijk - gewoon inloggen op Google Docs in de browser en dat gebruiken.

Dit scherm wordt vergezeld door een systeem met acht luidsprekers voor luid, meeslepend stereogeluid. Voor video- en spraakoproepen zijn er vier microfoons voor far-field pick-up en ruisonderdrukking.

Het wordt aangedreven door de Kirin 9000E-chip, heeft een 10050mAh-batterij voor maximaal 14 uur gebruik en ondersteunt Wi-Fi 6-standaarden tot 1,8 Gbps. Die batterij ondersteunt 40 W SuperCharge voor snel bijvullen en ondersteunt ook tot 27 W draadloos opladen.

Er is zelfs een drievoudig camerasysteem aan de achterkant, vergezeld van een 3D-array met dieptewaarneming. Huawei ging niet zo ver om het LiDAR te noemen, maar het doel ervan is om nauwkeurig bewustzijn te bieden van de ruimte waarin het zich bevindt. Een beetje zoals de nieuwste iPad Pros.

Hardware is echter maar een deel van het verhaal. HarmonyOS is hier het grote spel en het is een enorme verandering ten opzichte van de vorige op EMUI gebaseerde software. Het is echter veilig om te zeggen dat Huawei misschien wat inspiratie heeft gehaald uit Apples iPadOS.

HarmonyOS heeft een app-dock onder aan het scherm waar je prioriteits-apps in kunt plaatsen, terwijl je ook tijdelijk programmas kunt toevoegen die je recentelijk hebt gebruikt.

Net als de Sidecar-functie van de iPad, kun je met Huaweis Mirror Mode en Extend Mode je MatePad gebruiken als schetsblok of externe monitor voor je MateBook.

Zoals je zou verwachten, is het ontworpen om het meeste uit het ecosysteem van Huawei te halen. Dat betekent dat als je een Huawei-telefoon hebt, je de functie voor samenwerken op meerdere schermen kunt gebruiken om je telefoon vanaf de tablet te bedienen.

De software beschikt zelfs over iets dat FreeScript wordt genoemd, net als de Scribble van de iPad, waardoor je met de hand kunt schrijven in tekstvelden met het opnieuw ontworpen Huawei M-Pencil.

Dit M-Pencil is opnieuw ontworpen om het heel gemakkelijk in gebruik te maken, dankzij de transparante punt, waardoor je heel precies kunt zijn. Net als zijn voorganger kun je het magnetisch op de zijkant van de MatePad Pro klikken en het zal opladen draadloos.

Natuurlijk ondersteunt de MatePad Pro ook een magnetisch bevestigde toetsenbord/folio-cover met een volledig toetsenbord en zelfs 1,3 mm toetsindrukafstand voor een aangename typervaring.

HarmonyOS heeft zelfs muisondersteuning, zodat je een Bluetooth-muis kunt aansluiten en die naast de toetsenbordbehuizing kunt gebruiken voor die keren dat je meer van een laptopervaring wilt.

Hij is slechts 6,7 mm dun, weegt iets meer dan 609 gram en zal in Europa verkrijgbaar zijn in matgrijs.

Zoals gezegd is er ook een 10,8-inch model, met als belangrijkste verschil – afgezien van de grootte – dat er een Snapdragon 870-processor in zit. Dat is een interessante zet van Huawei, die doorgaans zijn eigen Kirin-processors gebruikt.

Evenzo wordt er een niet-Pro MatePad 11 aangekondigd met een Snapdragon 865-processor erin. Deze heeft een 10,95-inch 120Hz-scherm met een veel lagere contrastverhouding van 1500:1, maar ondersteunt nog steeds de M-Pencil en (kleiner) slim magnetisch toetsenbord.

Het heeft vier luidsprekers aangedreven door Harman Kardon en biedt een batterijduur tot 12 uur.

Over het algemeen laat het één ding zien: Huawei is serieus met tablets en serieus om van zijn eigen ecosysteem een succes te maken. Hoewel het nog in de kinderschoenen staat, is HarmonyOS eindelijk hier en klaar voor de massa.

Geschreven door Cam Bunton.