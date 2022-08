Honor's eerste wereldwijde tablet lanceert vandaag, maak kennis met de Pad 8

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Naast de lancering van de Honor 70 smartphone heeft het merk ook de Pad 8 gelanceerd, die de eerste Honor tablet is die onze kusten bereikt.

De Honor Pad 8 is een 12-inch tablet met een 2K LCD-scherm en draait op MagicUI 6.1.

De verhouding tussen scherm en behuizing is indrukwekkend en de bezels zijn slechts 7,2 mm dik, wat smaller is dan de bezels van de iPad Pro.

De tablet maakt gebruik van een beeldverhouding van 10:6, en Honor zegt dat dit resulteert in kleinere zwarte balken bij het bekijken van typische 16:9 content.

De tablet weegt 520 gram en is slechts 6,9 mm dik, maar het is de moeite waard om te vermelden dat er een kleine camerabult aan de achterkant zit.

De Pad 8 heeft een metalen unibody-ontwerp met afgeronde hoeken en is alleen verkrijgbaar in de "blue hour"-kleur - hoewel we denken dat het heel aantrekkelijk is.

Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 680 processor, dus het is geen gaming krachtpatser, maar waarschijnlijk meer dan snel genoeg voor content consumptie en productiviteitstaken.

Over contentconsumptie gesproken, de Pad 8 heeft acht luidsprekers met DTS:X Ultra Hi-Res audio-ondersteuning, dus je Netflix-sessies zouden een punch moeten hebben.

De Pad 8 wordt gelanceerd voor de betaalbare prijs van £269,99 en is vanaf 26 augustus verkrijgbaar op de website van Honor en vanaf 2 september 2022 op Amazon.

Geschreven door Luke Baker.