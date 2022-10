Google Pixel Tablet wordt een Nest Hub dankzij een oplaadbare Speaker Dock

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft zijn Made by Google-evenement gebruikt om wat meer details te delen over de aanstaande Pixel Tablet. De tablet wordt pas in 2023 gelanceerd, maar we komen er langzaam meer over te weten.

Ten eerste heeft Google gezegd dat de Pixel Tablet een nieuw coatingproces heeft, met een nano-keramische coating over de bovenkant van de aluminium behuizing, om hem een echt weelderig gevoel te geven.

Maar verder weten we nu dat de Pixel Tablet zal worden aangedreven door Google's nieuwe Tensor G2 hardware - dezelfde als in de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Dat betekent dat er veel kracht zal zijn, waardoor het een volledig capabel apparaat wordt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Verderop is er iets spannenders, waarbij Google een voorbeeld neemt aan Amazon. Net als bij de Fire-tablets kun je de Pixel Tablet in een dock plaatsen om er een Nest Hub van te maken.

Dat zal gebeuren dankzij een opladen Speaker Dock, dat hetzelfde ontwerp gebruikt als Nest Hubs, waardoor de illusie van een zwevend scherm ontstaat.

Het zal op zijn plaats worden gehouden door magneten, om het docken en undocken echt gemakkelijk te maken. Maar het zal dan de audio versterken, zodat wanneer je het vraagt om muziek of een tv-programma af te spelen, het geweldig zal klinken.

Natuurlijk wordt hij tegelijkertijd opgeladen. Het resultaat is dat je tablet nuttiger kan zijn wanneer je hem niet gebruikt - zodat je geen Nest Hub en een nieuwe Google-tablet hoeft te kopen.

Dit klinkt allemaal als een geweldig aanbod - dus we kunnen niet wachten om meer te horen in 2023.

Geschreven door Chris Hall.