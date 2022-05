Google Pixel Tablet getipt om te komen met stylus ondersteuning

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google's aankondiging dat het werkt aan een eigen tablet was een hoogtepunt van de I/O-conferentie dit jaar, al waren er in dat stadium nog maar weinig details bij de onthulling.

Nu lijkt het erop dat we iets meer te weten kunnen komen over de mogelijkheden van de tablet dankzij de toevoeging van een nieuw item op de lijsten van het Universal Stylus Initiative (USI).

Deze lijst maakt deel uit van een standaardisatie-inspanning om ervoor te zorgen dat ondersteunde stylussen werken op een breed scala van apparaten, en er is nu een vermelding voor een Google-tablet.

De naam is vermeld als "Tangor", duidelijk een codenaam, maar de essentie van de opmerking is dat dit aangeeft dat Google bezig is om de Pixel Tablet stylus-compatibel te maken, iets wat geen nadelen voor gebruikers met zich meebrengt.

Het zal interessant zijn om te zien of Google van plan is een eigen stylus bij de tablet te gebruiken (zoals een Apple Pencil-equivalent), en zo ja, of deze over handige docking- of oplaadfuncties zal beschikken als deze met de nieuwe tablet wordt gebruikt.

Het zou echter ook kunnen dat dit alleen is om de tablet compatibel te maken met opties van derden, en dat zou ook een leuke functie zijn. Dit zou echter een interessante ontwikkeling zijn, omdat het het eerste Android-apparaat zou zijn dat dit doet, en dus mogelijk een verandering zou betekenen voor het hele Android-ecosysteem.

Geschreven door Max Freeman-Mills.