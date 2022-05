Het lijkt erop dat Google tablets eindelijk serieus neemt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Android is altijd erg goed geweest in adaptief zijn. Zelfs in de begintijd betekende het vermogen van een app om te schalen naar de grootte en het aspect van het scherm dat je Android en zijn apps op allerlei soorten apparaten kon gebruiken.

Maar hoewel de variëteit geweldig was, kreeg Android altijd kritiek omdat het niet zo specifiek was voor de grootte als iOS - of beter gezegd, Android is nog nooit zo goed geweest op tablets als de ervaring die je krijgt met wat nu iPadOS wordt genoemd.

De belangstelling voor Android-tablets nam enkele jaren geleden af: van honderden goedkope tablets trokken veel fabrikanten hun aanbod terug, waardoor er slechts een paar spelers op de markt overbleven - met name Samsung .

Bij Google I/O 2022 was er het gevoel dat Google eindelijk weer klaar is om tablets te omarmen.

Hoewel Android al lange tijd tablets ondersteunt en een iets andere interactie biedt, lijkt Android 13 een veel grotere stap te maken om grotere schermen te ondersteunen. We vermoeden dat dit voor het eerst werd veroorzaakt door de evolutie van opvouwbare telefoons - die mogelijk een ander type interactie vereisen, afhankelijk van de modus waarin je de telefoon gebruikt.

Het meldingenpaneel zal nuttiger zijn, niet alleen een uitgebreide versie van wat je op een telefoon krijgt, maar opnieuw geconfigureerd in twee kolommen, zodat je veel meer kunt zien - en doen - met een veegbeweging.

Onderaan het scherm heb je een nieuwe app-taakbalk, die meer doet denken aan hoe Chrome OS zich gedraagt, waardoor je apps kunt openen terwijl je die app-pictogrammen onder aan het scherm behoudt. Het zorgt voor een meer desktopervaring, zonder dat je constant naar 'huis' hoeft te vegen voordat de volgende interactie wordt gestart.

Er zijn ook wijzigingen om multitasking te ondersteunen, met eenvoudig slepen om een omgeving met gesplitst scherm te creëren en vervolgens de mogelijkheid om te slepen en neer te zetten tussen apps - Google Foto's bijvoorbeeld in Gmail.

We vermoeden dat dit zal worden ondersteund in de eigen apps van Google, maar we weten niet hoe breed de ondersteuning voor slepen en neerzetten zal zijn in apps van derden.

De kern van de Android-ervaring zijn de apps die Google levert - en er is bevestiging dat het meer dan 20 Google-apps zal updaten om de ervaring voor tablets te optimaliseren.

Dat betekent dat u weergaven in kolommen krijgt, bijvoorbeeld minder lege ruimte en een beter algemeen gebruik van het scherm, in plaats van dat het alleen maar een grotere versie is van wat u op de telefoon ziet.

Het is niet alleen Google die dit doet - externe ontwikkelaars worden aangemoedigd om te formatteren voor tablets. De gegeven voorbeelden waren TikTok, Zoom , Facebook en Canva.

Maar verder zegt Google dat het gemakkelijker zal zijn om apps te vinden die zijn geoptimaliseerd voor tabletgebruik in Google Play - dat zelf ook een tabletvriendelijke make-over zal krijgen.

Het is een tijdje geleden dat Google zijn eigen tablet had, waarbij het bedrijf schijnbaar van Android naar Chrome OS sprong voordat het zei dat het niet meer deed.

Nu heeft Google echter bevestigd dat het in 2023 een Pixel-tablet zal uitbrengen. We hebben tot nu toe slechts een korte preview van de tablet gezien - die we volledig hebben behandeld in deze uitleg - maar we vermoeden dat veel van deze software werkt op tablets is ter ondersteuning van de Pixel Tablet.

De belangstelling voor tablets nam door de pandemie toe naarmate mensen hun digitale vensters voor werk en ontspanning uitbreidden en dat heeft ertoe geleid dat een aantal fabrikanten ernaar op zoek zijn om opnieuw tablets uit te brengen.

Google lijkt het geheel nu veel serieuzer te nemen, maar hopelijk komt dit niet alleen ten goede aan tablets, maar zal het ook de ervaring op grotere opvouwbare apparaten verbeteren.

Chris Hall