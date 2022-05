Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, I/O 2022, heeft Google een voorproefje gegeven van iets waar het aan werkt voor 2023.

"Nu zouden we normaal gesproken geen nieuw product aankondigen een jaar voordat het klaar is", zei Google hardware chef Rick Osterloh tijdens de show. "Maar er is zoveel geweldige energie rond tablets in de ontwikkelaarsgemeenschap dat we jullie allemaal op de hoogte wilden brengen." En daarmee begon het scherm achter Osterloh een teaservideo te rollen - de allereerste blik op de nieuwe Pixel-tablet. Houd in gedachten dat Google zijn laatste Android-tablet van de eerste partij, de Nexus 7, in 2013 uitbracht.

Google onthulde geen schermgrootte, maar zei dat het "aan de grotere kant" zou zijn.

Het lijkt veel op een Nest Hub-display, compleet met witte bezels en een camera aan de bovenkant (wanneer vastgehouden in liggende oriëntatie). Er is ook een camera aan de achterkant van de tablet in de hoek. Het beginscherm UI had app-pictogrammen voor Foto's, Google TV, Drive, Keep, Sheets, Docs, Play Store, evenals widgets voor het weer en de datum en zelfs een Google-zoekbalk (met wat lijkt op een Google Assistant-microfoon en Google Lens-symbool in het zoekveld). Er was ook een menubalk naast zoeken met app-iconen voor Gmail, Chrome, YouTube, enz.

Afgezien van wat Google liet zien in zijn teaservideo en besprak op het podium op I/O, zijn de details dun. Hier is wat we tot nu toe weten over de Pixel-tablet:

Het zal een Pixel-branded Android-tablet zijn, ontworpen om te werken met Pixel-telefoons. Executive Rick Osterloh beschreef de Pixel-tablet als een Android-tablet terwijl hij op het podium op I/O stond en zei dat het de "perfecte metgezel voor uw Pixel-telefoon" zal zijn.

Osterloh zei ook dat de tablet zal worden aangedreven door Google Tensor.

Google's Pixel 6 en Pixel 6 Pro telefoons lanceerden met een nieuw systeem op een chip (SoC) binnenin. Tensor is Google's in-house SoC. Het maakt gebruik van een mix van componenten die Google heeft ontworpen of in licentie heeft. Google heeft veel tijd besteed aan het benadrukken van de voordelen van Tensor op het gebied van kunstmatige intelligentie en machinaal leren.

Over AI en MI-mogelijkheden gesproken, Osterloh zei dat de Pixel-tablet in staat zal zijn om "je leven onderweg te overbruggen met je leven thuis, naadloos samenwerkend met al je Pixel-apparaten om de meest behulpzame ervaring mogelijk te maken". Hij voegde eraan toe: "We ontwerpen het om de meest behulpzame tablet ter wereld te zijn".

Als de Pixel-tablet echt in staat is om behulpzaam te zijn, dan biedt het misschien een of andere software-ervaring die gebruikmaakt van Tensor en Google's uitgebreide achtergrond in AI.

Pixel tablet prijs VS: Nog niet aangekondigd

Nog niet aangekondigd Pixel tablet UK prijs: Nog niet aangekondigd

De prijs is nog niet bekendgemaakt, maar Google omschreef de tablet als een "premium-stijl" tablet, wat suggereert dat de prijs dichter bij een iPad ligt dan bij een budget Android-tablet.

Releasedatum Pixel-tablet: ergens in 2023

Google zei dat het ernaar streeft om de Pixel-tablet volgend jaar beschikbaar te maken. Het heeft de neiging om hardware in de herfst te lanceren, dus de Pixel-tablet zou in de tweede helft van 2023 kunnen landen.

Kijk hieronder hoe Google de Pixel-tablet aankondigt op 3:05:00:

Google is van plan om terug te keren op het veld met een naamloze Android-tablet die tijdens Google I/O 2022 wordt geplaagd. We weten er op dit moment nog niet heel veel over, maar het ontwerp werd tijdens het evenement getoond en er werd bevestigd dat het op Google Tensor zal draaien - het eigen silicium van de softwaregigant dat momenteel de telefoons uit de Pixel 6-serie aandrijft.

