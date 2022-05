Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft al jaren geen Android-tablet meer in zijn line-up - met als laatste de Pixel C in 2015.

Het heeft in 2018 nog wel wat gedobberd in all-in-ones, met de Pixel Slate, maar die draaide op Chrome OS.

Nu is het van plan om terug te keren naar het veld met een naamloze Android-tablet die werd geplaagd tijdens Google I/O 2022. We weten er op dit moment nog niet heel veel over, maar het ontwerp werd tijdens het evenement getoond en er werd bevestigd dat het op Google Tensor zal draaien - het eigen silicium van de softwaregigant dat momenteel de telefoons uit de Pixel 6-serie aandrijft.

De nieuwe tablet zal in 2023 worden uitgebracht, dus we zullen er de komende maanden waarschijnlijk veel meer over te weten komen.

"We deelden een vroege blik op onze Android-tablet, aangedreven door Google Tensor," schreef het bedrijf in een blogpost.

"Gebouwd om de perfecte metgezel te zijn voor je Pixel-telefoon, zal onze tablet opgaan in je dagelijkse routine en helpen om de momenten dat je onderweg bent te verbinden met de momenten dat je thuis bent. We zullen hier meer te delen hebben in 2023, dus blijf op de hoogte."

Aan het beeld tot nu toe te zien, lijkt het meer iPad dan iPad Pro te zijn, dus meer consumentvriendelijk. We zullen echter nog even moeten wachten om het zeker te weten.

