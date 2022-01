Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De ruimte voor Android-tablets laat veel te wensen over, maar er is nieuw bewijs dat suggereert dat Google manieren overweegt om het te verbeteren.

Android-medeoprichter Rich Miner werkt volgens ComputerWorld aan Android-tablets, die in de geschiedenis van Google-tablets keek en opmerkte dat Miner's LinkedIn-pagina zijn huidige titel vermeldt als "CTO Android-tablets". Die titel heeft hij sinds maart 2021 ook. Als je meer bewijs nodig hebt dat Google iets doet met Android-tablets, overweeg dan de recente vacature voor een " Senior Engineering Manager, Android Tablet App Experience ".

Zoals voor het eerst werd opgemerkt door 9to5Google, vermeldt de vermelding dat Google gelooft dat de toekomst van computers verschuift naar krachtigere en capabelere tablets. "We werken eraan om het volgende hoofdstuk van computergebruik af te leveren", zei Google - zonder echt toe te geven dat consumenten binnenkort een door Google gemaakte Android-tablet kunnen verwachten.

Laten we ook niet vergeten dat Google onlangs Android 12L heeft aangekondigd - de eerste indicatie dat het nog steeds om tablets geeft. Google positioneert het als een "special feature drop die Android 12 nog beter maakt op grote schermen". In wezen zal Android 12L de lay-out van de gebruikersinterface van een apparaat veranderen door de plaatsing van het startscherm, het vergrendelscherm, meldingen, snelle instellingen en meer aan te passen. U kunt hier meer lezen over de aankomende software-ervaring.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Als je al deze zetten bij elkaar optelt, wijst dat zeker op iets spannends. het lijkt erop dat het bedrijf een terugkeer naar tablets beraamt, maar niets is nog zeker.

Geschreven door Maggie Tillman.