(Pocket-lint) - Op de Android Dev Summit in oktober 2021 kondigde Google Android 12L aan. Het beschreef 12L als "geoptimaliseerd voor de volgende golf van apparaten met een groot scherm" - waaronder opvouwbare apparaten, tablets en zelfs apparaten met Chrome OS . Dit is wat u moet weten over Android 12L.

Simpel gezegd: 12L is een update van het besturingssysteem. Google positioneerde het als een "speciale functie-drop die Android 12 nog beter maakt op grote schermen". Het bedrijf paste de gebruikersinterface van het systeem in wezen aan voor grote schermen, voegde meer multitasking-functies toe en verbeterde compatibiliteitsondersteuning voor apps.

Voor zover we kunnen nagaan, staat de "L" in Android 12L voor "apparaten met een groot scherm" - maar Google moet dit nog bevestigen.

In wezen kan Android 12L de lay-out van de gebruikersinterface van een apparaat wijzigen, de plaatsing van het startscherm, het vergrendelscherm, meldingen, snelle instellingen en meer aanpassen. Elk scherm dat 600 dichtheidsonafhankelijke pixels (dp) en hoger is, geeft een lay-out met twee kolommen weer die het hele scherm gebruikt.

In een voorbeeld voor Android 12L zei Google dat het menu Snelle instellingen op een apparaat met een groot scherm naar de linkerkant van het scherm zou kunnen gaan, terwijl het meldingenpaneel aan de rechterkant kan worden vastgemaakt, zodat je beide tegelijkertijd kunt gebruiken zonder één app te openen en een ander sluiten.

Volgens Google maken de volgende drie componenten Android 12L anders dan de standaardversie van Android 12 die op smartphones draait:

Geoptimaliseerd voor grote schermen: bevat een verfijnde gebruikersinterface om Android gemakkelijker te gebruiken op schermen groter dan 600sp.

bevat een verfijnde gebruikersinterface om Android gemakkelijker te gebruiken op schermen groter dan 600sp. Gebouwd voor multitasking: bevat een taakbalk waarmee u een app naar de modus voor gesplitst scherm kunt slepen en neerzetten en van app kunt wisselen.

bevat een taakbalk waarmee u een app naar de modus voor gesplitst scherm kunt slepen en neerzetten en van app kunt wisselen. Verbeterde compatibiliteitservaring: visuele en stabiliteitswijzigingen zorgen ervoor dat alle apps er speciaal voor grote schermen uitzien.

Google zei dat Android 12L ergens begin 2022 voor consumenten zal verschijnen.

Ja. Er is een ontwikkelaarsvoorbeeld beschikbaar voor mensen om te testen. Download vanaf de voorbeeldpagina voor ontwikkelaars de Android 12L- emulator om aan de slag te gaan.

We geven de ontwikkelaarspreview van de 12L-functie vrij:



Functies die Android 12 optimaliseren voor grote schermen zoals opvouwbare tablets en tablets. Het voegt ondersteuning voor multitasking, het insluiten van activiteiten en bijgewerkte compatibiliteitsmodi toe om uw app op grote schermen te verbeteren. #AndroidDevSummit pic.twitter.com/w4nv130q54 — Android-ontwikkelaars #AndroidDevSummit (@AndroidDev) 27 oktober 2021

Google zei dat het samenwerkt met OEM-partners om de 12L-update uit te rollen. Er komt een ontwikkelaarspreview van Android 12L voor de Lenovo P12 Pro-tablet.

Bekijk de ontwikkelaarspagina van Google voor Android 12L. Pocket-lint heeft ook een uitgebreide handleiding over Android 12 , specifiek.