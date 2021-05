Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een media-gerichte functie aangekondigd speciaal voor Android-tablets: Entertainment Space .

Het is een nieuwe hub die beschikbaar is in de Android-tabletinterface en die helpt bij het ontdekken van inhoud door YouTube-videos, tv-programmas, films, games en boeken samen te brengen die je gemakkelijk kunt openen. Het is een van de meer grote veranderingen in de Android-tabletervaring in lange tijd, en het kan mogelijk erg nuttig zijn. Iedereen in uw gezin kan ook een eigen persoonlijk profiel hebben, wat handig is als u allemaal één Android-tablet deelt.

"U bespaart tijd en voorkomt dat u tussen apps moet wisselen om uit te zoeken wat u moet doen, of het nu gaat om kijken, spelen of lezen", legt Google uit in een blogpost. "Zodra u zich aanmeldt bij uw abonnement-apps, toont Entertainment Space u uw inhoud op één plek en op maat voor u."

De Entertain Space bestaat uit een Watch-gedeelte dat eruitziet als de Google TV-ervaring, compleet met een lijst met streaming-apps die op uw tablet zijn geïnstalleerd en aanbevelingen die afkomstig zijn van Google TV. Als je op play tikt, ga je naar de app waar een video vandaan komt op je apparaat.

Beste tablet 2021: beste tablets om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 9 februari 2021 Onze selectie van de beste tablets die we vandaag kunnen kopen, inclusief de beste 2-in-1-apparaten en compacte tablets tegen verschillende prijzen.

Er is ook een Games-ruimte in de Entertainment Space met aanbevolen titels, plus een rij games die doorgaan met spelen en een spotlight voor games die direct spelen. Ten slotte is er een tabblad Boeken dat laat zien wat u momenteel leest in Google Play Boeken. Er zijn ook audioboeken beschikbaar, evenals populaire boeken die te koop zijn.

Entertainment Space bevindt zich aan de linkerkant van het startscherm van de Android-tablet.

Het wordt voor het eerst gelanceerd in mei op Android-tablets die verkrijgbaar zijn bij Walmart, en zal later in 2021 wereldwijd worden uitgebreid naar andere Android-apparaten van Lenovo, Sharp en anderen.

Er is niets bijzonder innovatiefs aan Entertainment Space, en er zijn enkele valstrikken bij de lancering. Ten eerste staat Samsung nog niet op de lijst met OEM-partners. Netflix neemt ook niet deel aan Entertainment Space, hoewel het nog steeds wordt weergegeven in de rij met recent gebruikte apps.

Geschreven door Maggie Tillman.