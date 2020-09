Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft Kids Space aangekondigd. Het is een nieuwe modus voor Android-tablets die volledig kindvriendelijk is en compleet met ouderlijk toezicht.

Als eerste op Lenovos nieuwe Tab M10 HD Gen 2, zal Kids Space in de toekomst op meer apparaten verschijnen. Het is ontworpen om Android-tablets te helpen concurreren met andere apparaten die speciaal voor kinderen zijn gemaakt, zoals Amazons Fire HD Kids Edition. Lenovo merkte echter op dat tablets in gezinnen meestal door veel gezinsleden worden gedeeld, dus het hebben van een normale tablet die in de kindermodus kan gaan, is misschien nuttiger dan een kindertablet zelf.

Als gevolg hiervan werpt Lenovo de Tab M10 HD Gen 2 op als een tablet voor gezinnen om te delen, omdat je voor elk gezinslid afzonderlijke profielen kunt maken. Met Kids Space, bedoeld voor kinderen jonger dan negen jaar, kunnen kinderen gemakkelijk door een kleurrijke interface navigeren om toegang te krijgen tot een veilige bibliotheek met apps, games, videos en boeken, die Google omschreef als verrijkende, hoogwaardige en betrouwbare inhoud .

Inhoud kan worden gesorteerd op onderwerp, of het nu gaat om dieren of huiswerkhulp. Er zijn ook tabbladen genaamd Maken, Spelen, Lezen en Kijken voor verdere filtering tijdens het navigeren. Soorten kunnen ook een avatar voor zichzelf maken, terwijl ouders extra apps kunnen toevoegen via de Google Play Store.

1/3 Google

Kids Space staat los van Google Family Link, een app voor ouderlijk toezicht voor Android-apparaten waarmee u limieten voor de schermtijd kunt instellen. Google zei dat ouders Family Link kunnen gebruiken om het gebruik van Kids Space door hun kinderen te beheren. "Ga met ons mee op onze reis terwijl we doorgaan met het creëren van productieve en gezonde ervaringen voor kinderen die zich aanpassen aan de veranderende wereld en behoeften van uw gezin", zei Google in een blog.

Geschreven door Maggie Tillman.