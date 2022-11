Bespaar 450 dollar op de Surface Pro 8 in de Black Friday-uitverkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Microsoft Surface Pro is de definitieve afneembare tablet 2-in-1, en hij krijgt een geweldige prijs in de Black Friday-uitverkoop.

Best Buy heeft maar liefst 450 dollar van de vraagprijs afgehaald, waardoor Microsofts convertibele productiviteitsmachine slechts 899,99 dollar kost.

Dit is de 256GB-versie, en het is momenteel verkopen voor minder dan de 128GB-versie, dus het is veilig om te zeggen dat het een uitstekende deal.

Microsoft Surface Pro 8 - Een van de beste 2-in-1 apparaten op de markt. De veelzijdige Surface Pro 8 voelt zich even goed thuis als instrument voor creativiteit, werk of spel. Het is een geweldige deal voor slechts 899,99 dollar. Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Surface Pro 8 wordt aangedreven door een 11e generatie Intel Core i5-processor, dus er is voldoende snelheid voor de meeste taken.

Beste tablet 2022: beste tablets van Apple, Amazon, Samsung en meer Door Conor Allison · 28 juli 2022 Wat zijn de beste tablets om te kopen in 2022? Wij rangschikken en beoordelen de topopties in deze uitgebreide gids.

Het heeft een prachtig 13-inch scherm met een soepele 120Hz-verversingssnelheid, dat ook is gekoppeld aan uitstekende luidsprekers.

Als je van een beetje krabbelen houdt, waarom koppel je het dan niet met de uitstekende Surface Pen, die deze 2-in-1 in een digitaal kunststation verandert.

Dit is een uiterst veelzijdig apparaat, dat je niet vaak tegen deze prijzen ziet, dus als je er zin in hebt, is dit een goed moment om er een op de kop te tikken.

Meer Black Friday 2022 aanbiedingen in de VS

We hebben hieronder een aantal andere geweldige aanbiedingen op een rijtje gezet:

Geschreven door Luke Baker.