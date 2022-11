Bespaar flink op de iPad Air voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De iPad Air is een geweldige tablet, en geen vergissing: hij heeft het nieuwste iPad-ontwerp van Apple, waardoor hij een volledig scherm heeft, en hij is krachtig genoeg.

Dankzij Black Friday, dat nu echt van start gaat, krijgt hij bovendien een welkome korting in zowel het VK als de VS.

Je kunt hem hieronder kopen in het Verenigd Koninkrijk, met een lekkere 15% besparing die de prijs met maar liefst £100 omlaag brengt.

Als je in de VS bent, maak je geen zorgen - hoewel er helaas geen deal is die deze besparing evenaart, kun je hieronder toch een welkome kleine korting krijgen.

Als je benieuwd bent welk iPad-model je zou moeten kopen, hebben we een handige rubriek die je alle belangrijke verschillen laat zien tussen de modellen die nu op de markt zijn.

Dat kun je hier bekijken, maar het volstaat te zeggen dat we de iPad Air absoluut geweldig vinden.

De versie van 2022 kreeg eerder dit jaar een lovende vijfsterrenbeoordeling en als je die leest, zie je wat hem zo bijzonder maakt.

Het display van de iPad Air is geweldig, hij is krachtig genoeg om alles aan te kunnen wat je ermee doet, en licht genoeg om echt draagbaar te zijn.

Koop er een mooie hoes voor en je hebt een tablet die jarenlang meegaat, maar ook op dit moment aan de top staat.

Geschreven door Max Freeman-Mills.