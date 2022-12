Apple iPad mini 7 komt mogelijk binnen een jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple onthulde de 6e generatie van de iPad mini in september 2021, dat was twee jaar na het vorige model en het lijkt erop dat het volgende generatie model hetzelfde releasepatroon zou kunnen volgen als de laatste voorspelling iets zegt.

Volgens industrieanalist Ming-Chi Kuo - die een vrij behoorlijke staat van dienst heeft als het gaat om Apple-producten - zou Apple "werken aan een nieuwe versie van de iPad mini met een nieuwe processor als belangrijkste verkoopargument". Kuo zegt dat massale verzending van het apparaat wordt verwacht tegen eind 2023, of de eerste helft van 2024.

Daarnaast werkt Apple momenteel aan een nieuwe versie van de iPad mini met een nieuwe processor als belangrijkste verkoopargument, en de massale verzending zal naar verwachting eind 2023 of in 1H24 starten. - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 27 december 2022

Het 6e generatie model bracht een design refresh met zich mee die overeenkomt met die van de nieuwere iPad Air modellen, en nu de 10e generatie standaard iPad, dus het is niet verrassend dat de processor waarschijnlijk de grote verkoop is van het 7e generatie model in plaats van een andere design refresh.

De nieuwste iPad Air heeft de M1-processor onder de motorkap, terwijl de nieuwere iPad Pro-modellen de M2-processor hebben. Als de iPad mini nu zou worden gelanceerd, zouden we de M1-processor verwachten om de kosten laag te houden, hoewel het mogelijk is dat de M2-processor wordt gebruikt als we het apparaat pas over een jaar zien.

Volgens sommige geruchten zou de iPad mini in 2025 kunnen worden vervangen door een opvouwbaar model, maar Kuo acht dit onwaarschijnlijk omdat "een opvouwbare iPad een duidelijk hogere prijs zal hebben dan een iPad mini, dus een dergelijke vervanging is onredelijk".

Voorlopig is er nog niets bevestigd, hoewel een iPad mini refresh tegen het einde van 2023 meer dan aannemelijk is.

Geschreven door Britta O'Boyle.