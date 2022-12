EE Pocket-lint Awards 2022: Tablet / 2-in-1 van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De opties voor tablets en 2-in-1 apparaten zijn misschien niet zo overvloedig als die voor vlaggenschip-smartphones, omdat minder bedrijven ze aanbieden, maar dat wil niet zeggen dat er geen briljante opties zijn.

Veel mensen zullen bij een tablet waarschijnlijk aan de Apple iPad denken, maar ook Samsung heeft een aantal uitstekende tablets, en wat betreft 2-in-1's zijn er een aantal geweldige modellen die perfect zijn om onderweg te werken en je te vermaken.

Hier zijn de tablets en 2-in-1 apparaten die de afgelopen 12 maanden indruk op ons hebben gemaakt. Er kon maar één winnaar zijn van de EE Pocket-lint Awards 2022, maar de shortlist bevatte een aantal fantastische opties, die allemaal hun plek meer dan waard waren.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tablet / 2-in-1 van het jaar: Apple iPad Air (2022)

squirrel_widget_6643109

De Apple iPad Air (2022) spande de kroon als de tablet van het jaar voor de Pocket-lint Awards 2022, maar het had een aantal zeer zware concurrentie, waaronder uit Apple's eigen portfolio. De iPad Air (2022) en zijn M1-chip zijn echter een uitzonderlijke tablet, die op het gebied van design, prestaties en connectiviteit alles biedt wat nodig is.

Qua uiterlijk is er misschien niet veel veranderd ten opzichte van het model uit 2020, maar onder de motorkap betekent de iPad Air (2022) - met een overvloed aan accessoires - dat het model van dit jaar aanzienlijk langer meegaat dan je vorige iPad als het gaat om het draaien van die steeds meer energieverslindende apps.

Hooggeprezen: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

squirrel_widget_6561903

Beste iPad- en tabletdeals voor de Prime Early Access Sale: Welke kortingen zijn er? Door Britta O'Boyle · 12 October 2022 Amazon's Prime Early Access Sale is er bijna en er zijn al enorme besparingen te behalen op iPads en andere tablets.

De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra krijgt een eervolle vermelding bij de 2022 Pocket-lint Awards voor beste tablet / 2-in-1 apparaat, en dat is zeer verdiend. De enorme tablet begeeft zich op onbekend terrein met zijn enorme schermgrootte en wat een prachtig scherm is het.

Of de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra iets voor jou is, hangt sterk af van hoe je hem wilt gebruiken. Als je jezelf een tablet ziet gebruiken om te creëren - of het nu gaat om digitale kunstwerken, videobewerking of schrijven - het grote scherm en de optionele stylus maken de Galaxy Tab S8 Ultra een zeer aantrekkelijk canvas voor dat soort taken.

De beste van de rest

Apple mag dan de toppositie hebben ingenomen met zijn Apple iPad Air, er stond nog een andere tablet van het bedrijf op de zeer bekroonde shortlist en dat was de Apple iPad (10e generatie). Dit model leent qua design van de iPad Air en hoewel het minder krachtig is, is het een briljante tablet die geweldige prestaties levert.

Elders is de Lenovo Tab P12 Pro een geweldig - en goedkoper - alternatief voor een iPad Pro 12.9 of Samsung Galaxy Tab S8+, terwijl net als Apple ook Amazon twee briljante apparaten op deze shortlist heeft staan. De Amazon Fire 7 (2022) blijft een van de goedkoopste tablets op de markt en geeft toegang tot entertainment zoals films, browsen en games voor een lage prijs, terwijl de Amazon Fire HD 8 hetzelfde doet maar dan in een iets groter formaat.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Britta O'Boyle.