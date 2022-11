Hoe schakel je je iPad of iPad Pro uit?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Soms moet u uw iPad uitschakelen. Misschien is het een tijdje geleden, is hij gewoon traag of is hij helemaal vastgelopen. Hoe dan ook, probeer hem opnieuw op te starten. Het kan alles verhelpen wat er mis gaat, en het beste van alles is dat het eenvoudig en snel te doen is. Zo zet je je iPad of iPad Pro uit.

Wanneer moet je je iPad of iPad Pro uitschakelen?

Het is een goede gewoonte om je tablet af en toe opnieuw op te starten, vooral als er een probleem is met een functie, app of connectiviteit. En als je iPad helemaal niet meer reageert, dan is uitzetten misschien de enige optie. Meestal start het apparaat dan weer op en wordt alles weer fris. Daarom is het het proberen waard bij het oplossen van problemen.

Hoe u uw iPad of iPad Pro uitschakelt

Bepaal eerst of uw iPad-model een thuisknop heeft. Kies vervolgens de volgende optie die op u van toepassing is.

iPad-modellen zonder thuisknop

Houd de volumeknop (omhoog of omlaag) en de bovenste knop van de iPad ingedrukt totdat de uitschakelingsschuifbalk verschijnt. Sleep de schuifknop en wacht vervolgens 30 seconden tot uw apparaat is uitgeschakeld.

iPad-modellen met een thuisknop

Houd de bovenste knop van de iPad ingedrukt totdat de uitschakel-schuifbalk verschijnt. Sleep de schuifknop en wacht vervolgens 30 seconden tot uw apparaat is uitgeschakeld.

Is uw iPad of iPad Pro nog steeds bevroren of reageert hij niet?

Mogelijk moet u uw apparaat geforceerd opnieuw opstarten. Druk voor iPads met Face ID op de knop Volume omhoog, vervolgens op de knop Volume omlaag en houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt of opstart. Voor iPads met een thuisknop houdt u de aan/uit-knop en de thuisknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het apparaat opnieuw opstart.

Hebt u nog steeds hulp nodig?

Neem contact op met Apple supportom een afspraak te maken bij de Genius bar of om telefonisch hulp te krijgen.

Wilt u meer weten?

Geschreven door Maggie Tillman.