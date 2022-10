Rapport beweert dat volgend jaar een enorme 16-inch iPad op de markt komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple gaat volgend jaar zijn grootste iPad ooit uitbrengen, met een 16-inch monster dat volgens de geruchten nu tegen het einde van 2023 komt.

De huidige grootste iPad die Apple verkoopt is de 12,9-inch iPad Pro, een tablet die pas onlangs werd opgefrist met een M2-chip. Volgens een rapport van The Information bereidt Apple nu iets nog groters voor. Met een diagonaal van 16 inch zou de nieuwe iPad alles wat Apple al verkoopt in de schaduw stellen, althans wat zijn tabletaanbod betreft.

Apple verkoopt echter al een 16-inch apparaat. De 16-inch MacBook Pro kan ons een idee geven van hoe groot die nieuwe iPad zou worden, vooral in combinatie met een hardwaretoetsenbord.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wat betreft de naam waaronder het apparaat zal worden verkocht, noemt The Information het gewoon een iPad - maar de beschrijving klinkt heel erg als een iPad Pro. "Een 16-inch iPad zou waarschijnlijk gericht zijn op creatieve professionals zoals grafici en ontwerpers die de voorkeur geven aan een groter scherm", aldus de Information, en dat is precies hoe Apple zijn iPad Pro-productlijn nu op de markt brengt.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday en Cyber Monday zijn het bestverkochte evenement van het jaar en er zijn nog enkele aanbiedingen beschikbaar

Dit is echter niet de eerste keer dat er geruchten zijn over zo'n grote iPad. Mark Gurman van Bloomberg suggereerde eerder dit jaar al dat een dergelijk apparaat in de maak was. Destijds zei hij dat de tablet iets was wat de technici van Apple aan het onderzoeken waren, en hij voegde eraan toe dat de tablet waarschijnlijk niet in 2023 zou verschijnen. Dat was echter in januari, en in negen maanden kan er nogal wat veranderen.

Geschreven door Oliver Haslam.