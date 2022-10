iPadOS 16 bevestigd voor release op 24 oktober

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft vandaag bevestigd dat het de volgende grote versie van de software van de iPad, iPadOS 16, op 24 oktober 2022 zal uitbrengen.

De bevestiging kwam toen Apple vandaag via een persbericht nieuwe producten aankondigde. De aankondiging van iPadOS 16 was een voetnoot bij releases waarin de komst van nieuwe iPad- en iPad Pro-tablets werd bevestigd, waarbij het bedrijf bevestigde dat we nog minder dan een week moeten wachten.

Apple's iPadOS 16-update is al in bètatests sinds het bedrijf deze aankondigde tijdens WWDC in juni, maar sommige nieuwe functies zijn lastig gebleken. Bewerkbare iMessages, de mogelijkheid om e-mails te verwijderen en meer werken allemaal zoals verwacht, maar één grote toevoeging werkt niet. Stage Manager, een nieuw multitasking-systeem in vensters voor iPad-bezitters, heeft tijdens de ontwikkeling de nodige problemen gekend, maar is nu klaar voor gebruik.

Stage Manager was uiteindelijk het seizoen dat Apple vorige maand iPadOS 16 niet samen met iOS 16 uitbracht, maar ervoor koos meer tijd aan de ontwikkeling te besteden. Apple test iPadOS 16.1 al met ontwikkelaars en mensen in het publieke bètaprogramma.

Apple zegt dat de update standaard op zijn nieuwe tablets zal worden geleverd, terwijl hij ook beschikbaar zal zijn als gratis software-update voor iPad (5e generatie en later), iPad mini (5e generatie en later), iPad Air (3e generatie en later) en alle iPad Pro-modellen van het bedrijf.

Geschreven door Oliver Haslam.