Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft een 10e generatie versie van zijn standaard iPad aangekondigd en, zoals de geruchten van de afgelopen dagen al deden vermoeden, wordt de knop aan de voorkant geschrapt.

De nieuwe iPad heeft een soortgelijk ontwerp als de iPad Pro- en Air-modellen van de afgelopen jaren. Hij heeft een 10,9-inch Liquid Retina-display met een volledig scherm en een dunnere rand. De resolutie bedraagt 2360 x 1640.

Touch ID blijft, maar verhuist naar de bovenste knop van de iPad, zodat je hem ontgrendelt als je hem aanzet. Dezelfde vingerafdruksensor kan worden gebruikt voor taken als betalen met Apple Pay.

De iPad krijgt ook de Apple A14 Bionic-chip, zoals in de iPad Air van de vierde generatie. De 12-megapixelcamera aan de voorkant schuift op naar de liggende rand, in plaats van aan de bovenkant. Hierdoor zien FaceTime-gesprekken in horizontale stand er natuurlijker uit.

Aan de achterkant zit ook een verbeterde 12-megapixel ultrabrede camera.

Andere verbeteringen zijn Wi-Fi 6-connectiviteit voor draadloos internet, de optie voor 5G en een USB-C-poort in plaats van Lightning - iets wat vanaf 2024 sowieso verplicht wordt.

Apple ziet zijn nieuwe iPad ook als een soort goedkoper alternatief voor de iPad Pro. Er is ook een Magic Keyboard Folio-accessoire uitgebracht waarmee de iPad in een notebook-achtig apparaat kan worden veranderd. Het heeft het echter compatibel gemaakt met de originele Apple Pencil (1e gen) in plaats van de tweede. Voor de Pencil zelf heb je een Lightning naar USB-C adapter nodig.

De 10th gen Apple iPad is nu te bestellen, geprijsd vanaf 449 dollar in de VS. Hij wordt vanaf 26 oktober 2022 verzonden.

Geschreven door Rik Henderson.