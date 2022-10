Apple iPad Pro landt met M2-chip en nieuwe Apple Pencil-functie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft de volgende iPad Pro-modellen met M2-chipset aangekondigd, die de kracht van de nieuwste MacBook Air evenaren.

De iPad Pro M2-modellen hebben hetzelfde ontwerp als hun voorgangers en zijn verkrijgbaar met een 11-inch en 12-inch scherm. Ze hebben afgeronde hoeken, Face ID aan de bovenkant van het scherm en een dubbel camerasysteem aan de achterkant.

De nieuwste iPad Pro-modellen hebben niet alleen de M2-chip onder de kap - die een 8-core CPU en 10-core GPU heeft en naar verluidt 15 procent sneller is in prestaties en tot 35 procent sneller in graphics dan de M1-chip - maar ze zijn ook de eerste apparaten van het bedrijf met ondersteuning voor Wi-Fi 6E.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De nieuwe modellen zullen ook de tweede generatie Apple Pencil tot 12 mm boven het scherm kunnen detecteren, wat een nieuwe manier van interactie met het scherm biedt. Tekstvelden worden bijvoorbeeld automatisch uitgebreid als de Apple Pencil in de buurt van het scherm komt.

Naast de M2-chip, verbeteringen aan de Apple Pencil en ondersteuning voor Wi-Fi 6E draaien de iPad Pro-modellen zoals verwacht op iPadOS 16, dat een reeks nieuwe functies bevat, waaronder Stage Manager.

De nieuwe Apple iPad Pro-modellen zijn vanaf 18 oktober te bestellen en worden vanaf 26 oktober verzonden. De nieuwe 11-inch en 12,9-inch iPad Pro zijn verkrijgbaar in Zilver en Space Grey, met configuraties van 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB.

De 11-inch iPad Pro kost € 799 in de VS en € 899 in het VK voor het model met alleen Wi-Fi. Het 12,9-inch model kost 1099 euro in de VS en 1249 euro in het VK voor het model met alleen Wi-Fi.

Beste tablet 2022: beste tablets van Apple, Amazon, Samsung en meer Door Conor Allison · 28 juli 2022 Wat zijn de beste tablets om te kopen in 2022? Wij rangschikken en beoordelen de topopties in deze uitgebreide gids.

Geschreven door Britta O'Boyle.