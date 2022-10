Apple's 10e generatie iPad kan een enorme upgrade zijn voor kunstenaars

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De 10e generatie iPad van Apple zal naar verwachting binnen enkele dagen worden aangekondigd en het zou een grote verbetering kunnen zijn voor artiesten, als een vroege release van de case een indicatie is.

Volgens een recent rapport bereidt Apple nieuwe iPad en iPad Pro versies voor de komende dagen voor, maar het lijkt erop dat iemand een beetje op de zaken vooruit is gelopen. Twitter gebruiker @roeeban heeft foto's gedeeld van een nieuwe Speck 10th-gen iPad case, die nu te koop is bij retailer Target. En als we die case mogen geloven, kunnen we verwachten dat de nieuwe instaptablet ondersteuning voor de 2e generatie Apple Pencil heeft ingebouwd.

Hoesjes voor nieuwe iPad nu al te koop bij Target pic.twitter.com/CHXcgWO4k0- Roee B (@roeeban) 17 oktober 2022

De huidige iPad ondersteunt alleen de originele Apple Pencil - degene die niet draadloos kan worden opgeladen en als een ongelukkig uitsteeksel in een Lightning-poort moet worden gestoken. De tweede generatie Apple Pencil hecht magnetisch aan de zijkant van een iPad en laadt op die manier op, iets wat deze nieuwe Speck case lijkt te laten zien.

Hoewel de twee Apple Pencils op elkaar lijken, bevat het nieuwere model zowel technische als niet-technische verbeteringen. Om met het laatste te beginnen, de 2e generatie Apple Pencil heeft een platte rand, wat betekent dat hij niet van tafel rolt - een enorme bonus als je het beu bent op de vloer te klauteren om hem te vinden. Maar de grootste verbetering is de ondersteuning voor gebaren, waardoor gebruikers kunnen dubbeltikken om van gereedschap te wisselen in apps. Dat kan een spelbreker zijn voor mensen die met hun iPad schilderen en tekenen en vaak van gereedschap wisselen.

Andere verbeteringen die we al verwachten voor de nieuwe iPad zijn de overstap naar USB-C, een snellere A14 Bionic-chip en een nieuw ontwerp met platte randen dat lijkt op dat van de iPad Pro.

Geschreven door Oliver Haslam.