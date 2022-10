Een toekomstig iPad-dock zou er een smart home display van kunnen maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Naar verluidt werkt Apple aan een nieuw type iPad-dock dat van de iPad een groot touchscreen smart home display zou maken.

Mark Gurman van Bloomberg schrijft in de Power On nieuwsbrief van deze week dat Apple al werkt aan een accessoire dat een gedockte iPad in een soort smart home display zou veranderen. Met het accessoire, dat apart wordt verkocht, zou een iPad dubbele dienst kunnen doen terwijl Apple verder werkt aan een opgefriste HomePod met een eigen scherm.

Gurman denkt dat het nieuwe accessoire volgend jaar al kan verschijnen.

Google's recente Pixel Tablet aankondiging zag soortgelijke functionaliteit bevestigd, waarbij Gurman gelooft dat Apple's aanpak zeer vergelijkbaar zal zijn.

"Het idee is om iets te bieden dat gebruikers op een aanrecht, in de woonkamer of op hun nachtkastje kunnen plaatsen," zei Gurman bij het bespreken van een toekomstig schermgebaseerd HomePod-apparaat. Hij zegt verder dat Apple "heeft gewerkt aan een iPad-dockingaccessoire dat het apart zou kunnen verkopen en dat veel van hetzelfde zou bereiken." Het is mogelijk dat Apple op een dag een HomePod met scherm verkoopt naast een doe-het-zelf-optie voor degenen die in plaats daarvan hun iPad opnieuw willen gebruiken.

Het is nog niet duidelijk welke iPads door zo'n apparaat zouden worden ondersteund, maar we kunnen verwachten dat dit accessoire MagSafe als bevestigingsmechanisme nodig heeft. De aanstaande M2 iPad Pro refresh zou volgens de geruchten MagSafe ondersteuning bevatten, wat suggereert dat die tablets goed zouden kunnen werken. Waarschijnlijk zal Apple te zijner tijd ook andere iPads van MagSafe voorzien.

Apple's M2-aangedreven iPad Pro refresh wordt nu binnen enkele dagen verwacht, dus we hoeven niet lang te wachten om te weten of het in ieder geval MagSafe-ondersteuning heeft.

