M2 iPad Pro-tablets kunnen nog maar enkele dagen op zich laten wachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple's vernieuwde M2 iPad Pro tablets zouden volgens een nieuw rapport "binnen enkele dagen" aangekondigd kunnen worden, met nieuwe 11- en 12,9-inch modellen in de kaarten.

De vernieuwing van de iPad Pro is iets waar Apple in oktober of november mee bezig zou zijn, maar volgens een nieuw rapport van Bloomberg's Mark Gurman via de Power On nieuwsbrief is Apple klaar om de tablets "binnen enkele dagen" aan te kondigen. Dat betekent dat er een kans is dat de nieuwe iPad Pro's deze week officieel worden aangekondigd, waarbij een persbericht nu de meest waarschijnlijke manier is waarop Apple ze zal onthullen.

Als de geruchten kloppen, kunnen we verwachten dat Apple nieuwe 11-inch en 12,9-inch iPad Pro-modellen onthult met door Apple ontworpen M2-chips. Dat zal zorgen voor snellere verwerkingskracht en algemene prestaties dan de M1-chip in het model dat momenteel te koop is. Ook GPU-verbeteringen zijn waarschijnlijk, maar aan het algemene ontwerp zal naar verwachting niet veel veranderen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het grotere 12,9-inch model blijft naar verwachting het enige model met een Mini LED-scherm, terwijl een of andere camera-upgrade tot de mogelijkheden behoort. Er zijn ook vage geruchten over een nieuwe omgekeerde MagSafe oplaadmogelijkheid, waardoor mensen hun iPhones draadloos kunnen opladen via de achterkant van de tablet. Dat is op dit moment nog een wildcard, maar omgekeerd draadloos opladen is iets wat Samsung al jaren aanbiedt op telefoons.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

Als Apple deze week inderdaad nieuwe tablets aankondigt, kunnen we ook verwachten dat het de releasedatum voor iPadOS 16.1 bevestigt, een update die volgens de geruchten volgende week zal verschijnen.

Geschreven door Oliver Haslam.