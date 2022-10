Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hoeven niet lang meer te wachten tot Apple iPadOS 16.1 - de langverwachte systeemupdate voor iPad-gebruikers - uitbrengt. Als een rapport klopt, moeten we daar in de week van 24 oktober naar uitkijken.

Dat bericht is afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg, die op Twitter liet weten dat de iPadOS 16.1-update "op schema ligt" voor een aanstaande release. Dat betekent dat we de update allemaal binnen twee weken geïnstalleerd kunnen hebben, hoewel er nog tijd is om de plannen van Apple te wijzigen. Gurman merkt ook op dat de release zal komen "zonder nieuwe bugs of problemen".

iPadOS 16.1 ligt op schema om in de week van 24 oktober uit te komen, tenzij er zich nieuwe bugs of problemen voordoen. Apple heeft in het verleden lanceringen gehouden in de week van zijn winstgesprekken in oktober - Mark Gurman (@markgurman) 10 oktober 2022

De iPadOS 16.1-update is een grote voor Apple, niet in de laatste plaats omdat deze komt nadat het bedrijf iPadOS 16 helemaal heeft overgeslagen. Problemen om functies als Stage Manager correct te laten werken, leidden ertoe dat Apple iPadOS 16 niet langer de gebruikelijke release in september liet plaatsvinden, maar direct koos voor iPadOS 16.1. De update komt naar verwachting tegelijk met iOS 16.1, terwijl iOS 16 op 12 september is uitgebracht.

De nieuwe functie Stage Manager is een belangrijke, waarmee multitasking in vensters voor het eerst op de iPad wordt geïntroduceerd. Maar ook andere functies zoals de mogelijkheid om iMessages te bewerken, e-mails te verwijderen en meer zijn opmerkelijk - en functies die iPad-gebruikers zo snel mogelijk zullen willen bekijken.

Er zijn aanwijzingen dat de release van iPadOS 16.1 samenvalt met nieuwe hardware. Het gerucht gaat dat Apple al nieuwe iPad-modellen in de maak heeft, waaronder bijgewerkte iPad Pro's met M2-motor.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.