Apple brengt Stage Manager naar niet-M1 iPad Pro-modellen

(Pocket-lint) - Toen Apple eerder dit jaar de functie Stage Manager voor de iPad en M1 MacBook Air aankondigde, leek dat een welkome stap voorwaarts in het streven van Apple om van zijn tablets productiviteitsmachines te maken.

Met deze functie kun je effectief multitasken door tijdens het werk groepen programma's aan de zijkant van het scherm te zetten, waar je gemakkelijk naar kunt overschakelen.

De functie was echter voorbehouden aan iPad-modellen met M1-chips, wat betekent dat je vrij recente hardware moest hebben om er toegang toe te krijgen.

De nieuwste bèta voor iPadOS 16 breidt dat nu echter uit en brengt ondersteuning voor Stage Manager naar enkele oudere tablets, namelijk de iPad Pro 11-inch in al zijn modellen en iPad Pro 12,9-inch modellen van de derde generatie of nieuwer.

Interessant is echter dat deze modellen Stage Manager niet kunnen gebruiken als ze op een extern scherm zijn aangesloten, dus dat is nog steeds een aanzienlijke beperking in vergelijking met M1-tablets die dat wel kunnen.

Dat gezegd hebbende, ze zullen ook de mogelijkheid verliezen om Stage Manager uit te breiden naar een extern beeldscherm wanneer de update live gaat, hoewel Apple zegt dat het over een paar maanden zal terugkeren nadat er meer werk aan is gedaan.

Dit schetst een interessant beeld voor een functie die er erg cool uitziet en een echte hulp kan zijn als hij werkt, maar die sinds de lancering nogal wat bugs heeft gekend. Het lijkt erop dat Apple bereid is de tijd te nemen om de functie te perfectioneren.

